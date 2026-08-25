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Стали известны подробности о новых пошлинах США на канадские товары
Стали известны подробности о новых пошлинах США на канадские товары - 25.08.2026, ПРАЙМ
Стали известны подробности о новых пошлинах США на канадские товары
Очередные пошлины, которые президент США Дональд Трамп пообещал ввести против Канады, коснутся более чем 13% американского импорта автомобилей и запчастей,... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T20:16+0300
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Очередные пошлины, которые президент США Дональд Трамп пообещал ввести против Канады, коснутся более чем 13% американского импорта автомобилей и запчастей, свидетельствуют данные американской таможни, которые изучило РИА Новости. Ранее в августе Трамп в соцсети Truth Social сообщил, что США с 1 января 2027 года повысят до 50% пошлины на автомобили, автозапчасти и сталь из Канады. При этом при производстве в США тарифы будут равны нулю. Сейчас на ряд позиций из товарных групп черные металлы, легковые автомобили, грузопассажирские и гоночные автомобили и транспортные средства для перевозки грузов, ввозимых из Канады введена заградительная пошлина в 25%. За последние 12 месяцев (с июля 2025 года по июнь 2026 года) поставки легковых автомобилей, автофургонов, грузовых транспортных средств, а также запчастей для транспортных средств из Канады в Штаты достигли 37,51 миллиарда долларов. Это 13,5% от общего объема импорта этих товарных позиций американцами. При этом за первое полугодие 2026 года в США из Канады прибыло автомобилей и запчастей на 18,65 миллиарда долларов. Общий объем импорта США достиг 140,67 миллиарда долларов. Таким образом, под заградительную пошлину в 50% может попасть 37,51 миллиарда долларов импорта ежегодно или 3,13 миллиарда ежемесячно.
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мировая экономика, сша, канада, дональд трамп
Мировая экономика, США, КАНАДА, Дональд Трамп
Стали известны подробности о новых пошлинах США на канадские товары
РИА Новости: новые пошлины США коснутся более чем 13% импорта автомобилей из Канады
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Очередные пошлины, которые президент США Дональд Трамп пообещал ввести против Канады, коснутся более чем 13% американского импорта автомобилей и запчастей, свидетельствуют данные американской таможни, которые изучило РИА Новости.
Ранее в августе Трамп в соцсети Truth Social сообщил, что США с 1 января 2027 года повысят до 50% пошлины на автомобили, автозапчасти и сталь из Канады. При этом при производстве в США тарифы будут равны нулю.
Сейчас на ряд позиций из товарных групп черные металлы, легковые автомобили, грузопассажирские и гоночные автомобили и транспортные средства для перевозки грузов, ввозимых из Канады введена заградительная пошлина в 25%.
За последние 12 месяцев (с июля 2025 года по июнь 2026 года) поставки легковых автомобилей, автофургонов, грузовых транспортных средств, а также запчастей для транспортных средств из Канады в Штаты достигли 37,51 миллиарда долларов. Это 13,5% от общего объема импорта этих товарных позиций американцами.
При этом за первое полугодие 2026 года в США из Канады прибыло автомобилей и запчастей на 18,65 миллиарда долларов. Общий объем импорта США достиг 140,67 миллиарда долларов.
Таким образом, под заградительную пошлину в 50% может попасть 37,51 миллиарда долларов импорта ежегодно или 3,13 миллиарда ежемесячно.