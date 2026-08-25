https://1prime.ru/20260825/ssha-872673621.html

Стали известны подробности о новых пошлинах США на канадские товары

Стали известны подробности о новых пошлинах США на канадские товары - 25.08.2026, ПРАЙМ

Стали известны подробности о новых пошлинах США на канадские товары

Очередные пошлины, которые президент США Дональд Трамп пообещал ввести против Канады, коснутся более чем 13% американского импорта автомобилей и запчастей,... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T20:16+0300

2026-08-25T20:16+0300

2026-08-25T20:21+0300

мировая экономика

сша

канада

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872673621.jpg?1787678480

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Очередные пошлины, которые президент США Дональд Трамп пообещал ввести против Канады, коснутся более чем 13% американского импорта автомобилей и запчастей, свидетельствуют данные американской таможни, которые изучило РИА Новости. Ранее в августе Трамп в соцсети Truth Social сообщил, что США с 1 января 2027 года повысят до 50% пошлины на автомобили, автозапчасти и сталь из Канады. При этом при производстве в США тарифы будут равны нулю. Сейчас на ряд позиций из товарных групп черные металлы, легковые автомобили, грузопассажирские и гоночные автомобили и транспортные средства для перевозки грузов, ввозимых из Канады введена заградительная пошлина в 25%. За последние 12 месяцев (с июля 2025 года по июнь 2026 года) поставки легковых автомобилей, автофургонов, грузовых транспортных средств, а также запчастей для транспортных средств из Канады в Штаты достигли 37,51 миллиарда долларов. Это 13,5% от общего объема импорта этих товарных позиций американцами. При этом за первое полугодие 2026 года в США из Канады прибыло автомобилей и запчастей на 18,65 миллиарда долларов. Общий объем импорта США достиг 140,67 миллиарда долларов. Таким образом, под заградительную пошлину в 50% может попасть 37,51 миллиарда долларов импорта ежегодно или 3,13 миллиарда ежемесячно.

сша

канада

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, канада, дональд трамп