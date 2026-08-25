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Максимальная ставка по вкладу среди предложений банков России достигает 19%

Максимальная ставка по вкладу среди предложений банков России достигает 19% - 25.08.2026, ПРАЙМ

Максимальная ставка по вкладу среди предложений банков России достигает 19%

Максимальная ставка по вкладу среди предложений крупнейших российских банков по состоянию на 24 августа достигает 19% годовых, сообщает финансовый маркетплейс... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T10:47+0300

2026-08-25T10:47+0300

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Максимальная ставка по вкладу среди предложений крупнейших российских банков по состоянию на 24 августа достигает 19% годовых, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". "Максимальная ставка по вкладу среди предложений в топ-20 кредитных организациях по состоянию на 24 августа достигает 19,00% (трехмесячный вклад), минимальная - 7% (трехлетний вклад)", - говорится в сообщении. Также, согласно индексу вкладов, рассчитываемому маркетплейсом на основе данных 20 крупнейших банков по объему депозитов физических лиц, по итогам месяца после заседания Банка России средние ставки по вкладам сроком до полутора лет растут, при этом банки снижают ставки по вкладам от двух лет и более. Так, отмечается, что с 24 июля по 24 августа средние ставки по вкладам до полутора лет выросли в отдельных банках на величины от 0,05 до 0,38 п.п. "Итого семь банков из топ-20 повысили ставки по вкладам сроком на три месяца (до +5,5 п.п.), восемь банков – сроком на шесть месяцев (до +0,8 п.п.). Средние ставки по вкладам на один и полтора года повысили три банка (до +1,90 п.п.)", - говорится в сообщении. В то же время снижение ставок сроком от трех месяцев до полутора лет отмечается у пяти банков (от 0,2 п.п. до 0,5 п.п.). При этом средние ставки по вкладам сроком на два года и более показали незначительное снижение. Проценты по длинным вкладам понизили пять банков (от 0,13 п.п. до 1,75 п.п.), отмечается в сообщении. Банк России в июле снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 14% годовых.

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финансы, банки, россия, банк россии