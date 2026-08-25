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В Ставрополье откроют 9 тысяч мест для туристов в 2026 году - 25.08.2026, ПРАЙМ
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В Ставрополье откроют 9 тысяч мест для туристов в 2026 году
В Ставрополье откроют 9 тысяч мест для туристов в 2026 году - 25.08.2026, ПРАЙМ
В Ставрополье откроют 9 тысяч мест для туристов в 2026 году
Власти Ставрополья планируют открыть в 2026 году 9 тысяч новых мест размещения для туристов, это принесет региону 9 миллиардов долларов, сообщил глава региона... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T14:10+0300
2026-08-25T14:12+0300
туризм
бизнес
владимир путин
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МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. Власти Ставрополья планируют открыть в 2026 году 9 тысяч новых мест размещения для туристов, это принесет региону 9 миллиардов долларов, сообщил глава региона Владимир Владимиров на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Во вторник Путин провел рабочую встречу с Владимировым. "Инвестор пошел у нас в туризм. Когда я начинал работать в 2013 году, у нас ноль был. 785 миллионов тратили на ремонт наших мест размещения. На этот год 9 тысяч мест размещения. Одно место, грубо говоря, оценивают где-то в 1 миллион 300 тысяч долларов. То есть это один номер. Представляете, они мне только 9 миллиардов дают. Поэтому сегодня вкладывают сумасшедшие деньги, и планов очень много", - сказал Владимиров. По его словам, помощь в развитии отрасли оказывает и правительство России. "Правительство тоже помогает, 141-е постановление помогает, потому что субсидируют ставку. Здесь очень хорошо", - добавил губернатор.
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туризм, бизнес, владимир путин
Туризм, Бизнес, Владимир Путин
14:10 25.08.2026 (обновлено: 14:12 25.08.2026)
 
В Ставрополье откроют 9 тысяч мест для туристов в 2026 году

Губернатор Владимиров: Ставрополье откроет 9 тысяч новых мест размещения для туристов

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МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. Власти Ставрополья планируют открыть в 2026 году 9 тысяч новых мест размещения для туристов, это принесет региону 9 миллиардов долларов, сообщил глава региона Владимир Владимиров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Во вторник Путин провел рабочую встречу с Владимировым.
"Инвестор пошел у нас в туризм. Когда я начинал работать в 2013 году, у нас ноль был. 785 миллионов тратили на ремонт наших мест размещения. На этот год 9 тысяч мест размещения. Одно место, грубо говоря, оценивают где-то в 1 миллион 300 тысяч долларов. То есть это один номер. Представляете, они мне только 9 миллиардов дают. Поэтому сегодня вкладывают сумасшедшие деньги, и планов очень много", - сказал Владимиров.
По его словам, помощь в развитии отрасли оказывает и правительство России. "Правительство тоже помогает, 141-е постановление помогает, потому что субсидируют ставку. Здесь очень хорошо", - добавил губернатор.
 
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