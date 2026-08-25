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Стоимость биткоина превысила 81 тысячу долларов
Стоимость биткоина превысила 81 тысячу долларов - 25.08.2026, ПРАЙМ
Стоимость биткоина превысила 81 тысячу долларов
Стоимость биткоина во вторник увеличивается на 4%, показатель превысил 81 тысячу долларов впервые с 15 мая, свидетельствуют данные торгов. | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T10:10+0300
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Стоимость биткоина во вторник увеличивается на 4%, показатель превысил 81 тысячу долларов впервые с 15 мая, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала Coinmarketcap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 криптовалютным биржам, по состоянию на 9.44 мск стоимость биткоина растет на 4,14% за сутки, до 80 502,71 доллара, в том числе на крупнейшей по объему торгов бирже Binance - на 4,12%, до 80 526,97 доллара. А максимально в ходе торгов показатель составил 81 272,62 доллара - выше 81 тысячи долларов впервые с 15 мая.
При этом три предыдущих квартала биткоин дешевел, а в начале июня его цена впервые с октября 2024 года опустилась ниже 60 тысяч долларов. А за весь первый месяц лета криптовалюта потеряла около 20% своей стоимости.
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финансы, coinmarketcap, binance
Финансы, CoinMarketCap, Binance
Стоимость биткоина превысила 81 тысячу долларов
Стоимость биткоина превысила 81 тысячу долларов впервые с 15 мая
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Стоимость биткоина во вторник увеличивается на 4%, показатель превысил 81 тысячу долларов впервые с 15 мая, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала Coinmarketcap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 криптовалютным биржам, по состоянию на 9.44 мск стоимость биткоина растет на 4,14% за сутки, до 80 502,71 доллара, в том числе на крупнейшей по объему торгов бирже Binance - на 4,12%, до 80 526,97 доллара. А максимально в ходе торгов показатель составил 81 272,62 доллара - выше 81 тысячи долларов впервые с 15 мая.
При этом три предыдущих квартала биткоин дешевел, а в начале июня его цена впервые с октября 2024 года опустилась ниже 60 тысяч долларов. А за весь первый месяц лета криптовалюта потеряла около 20% своей стоимости.