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Стоимость биткоина превысила 81 тысячу долларов

Стоимость биткоина превысила 81 тысячу долларов - 25.08.2026, ПРАЙМ

Стоимость биткоина превысила 81 тысячу долларов

Стоимость биткоина во вторник увеличивается на 4%, показатель превысил 81 тысячу долларов впервые с 15 мая, свидетельствуют данные торгов. | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T10:10+0300

2026-08-25T10:10+0300

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финансы

coinmarketcap

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Стоимость биткоина во вторник увеличивается на 4%, показатель превысил 81 тысячу долларов впервые с 15 мая, свидетельствуют данные торгов. По данным портала Coinmarketcap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 криптовалютным биржам, по состоянию на 9.44 мск стоимость биткоина растет на 4,14% за сутки, до 80 502,71 доллара, в том числе на крупнейшей по объему торгов бирже Binance - на 4,12%, до 80 526,97 доллара. А максимально в ходе торгов показатель составил 81 272,62 доллара - выше 81 тысячи долларов впервые с 15 мая. При этом три предыдущих квартала биткоин дешевел, а в начале июня его цена впервые с октября 2024 года опустилась ниже 60 тысяч долларов. А за весь первый месяц лета криптовалюта потеряла около 20% своей стоимости.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, coinmarketcap, binance