Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость осеннего отдыха россиян в Турции начала снижаться к концу августа - 25.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260825/stoimost-872650323.html
Стоимость осеннего отдыха россиян в Турции начала снижаться к концу августа
Стоимость осеннего отдыха россиян в Турции начала снижаться к концу августа - 25.08.2026, ПРАЙМ
Стоимость осеннего отдыха россиян в Турции начала снижаться к концу августа
Стоимость осеннего отдыха российских туристов в Турции начала снижаться к концу августа из-за окончания сезона, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T12:24+0300
2026-08-25T12:24+0300
туризм
бизнес
россия
турция
анталья
москва
российский союз туриндустрии
tez tour
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872650323.jpg?1787649869
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Стоимость осеннего отдыха российских туристов в Турции начала снижаться к концу августа из-за окончания сезона, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). "У многих компаний продажи туров в Турцию значительно выросли, показатели бронирования на сентябрь-ноябрь соответствуют уровню прошлого года. Цены к концу августа начали снижаться, что традиционно для направления – чем ближе к завершению сезона, тем доступнее становятся отели", - говорится в сообщении. По словам руководителя по связям с общественностью компании Fun & Sun Ольги Ланской, туры на осенний отдых в Турции пока продаются на уровне аналогичного периода прошлого года, но в последние недели динамика повысилась. Как отметил коммерческий директор туроператора Tez Tour Воскан Арзуманов, в настоящее время направление сохраняет первое место по объему бронирований среди зарубежных направлений. "Бронируют не только сентябрь и октябрь, но и ноябрь, появляются заявки на Новый год. Конечно, осень в Турции исторически дешевле пикового августа", - добавил он. Арзуманов рассказал, что "основной объем осенней перевозки" приходится на Анталью. Он пояснил, что доступность Турции осенью остается высокой, так как в сентябре и октябре сохраняются значительные полетные программы, а ряд из них продолжается и дальше. Так, недельный тур с вылетом из Москвы в конце октября и проживанием в четырехзвездочном отеле по системе "все включено" стоит 70-80 тысяч рублей на человека при двухместном размещении, при этом туры с проживанием в пятизвездочном отеле на аналогичных условиях начинаются от 90 тысяч рублей.
турция
анталья
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, россия, турция, анталья, москва, российский союз туриндустрии, tez tour
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Анталья, МОСКВА, Российский союз туриндустрии, Tez Tour
12:24 25.08.2026
 
Стоимость осеннего отдыха россиян в Турции начала снижаться к концу августа

РСТ: стоимость осеннего отдыха россиян в Турции начала снижаться к концу августа

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Стоимость осеннего отдыха российских туристов в Турции начала снижаться к концу августа из-за окончания сезона, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
"У многих компаний продажи туров в Турцию значительно выросли, показатели бронирования на сентябрь-ноябрь соответствуют уровню прошлого года. Цены к концу августа начали снижаться, что традиционно для направления – чем ближе к завершению сезона, тем доступнее становятся отели", - говорится в сообщении.
По словам руководителя по связям с общественностью компании Fun & Sun Ольги Ланской, туры на осенний отдых в Турции пока продаются на уровне аналогичного периода прошлого года, но в последние недели динамика повысилась.
Как отметил коммерческий директор туроператора Tez Tour Воскан Арзуманов, в настоящее время направление сохраняет первое место по объему бронирований среди зарубежных направлений. "Бронируют не только сентябрь и октябрь, но и ноябрь, появляются заявки на Новый год. Конечно, осень в Турции исторически дешевле пикового августа", - добавил он.
Арзуманов рассказал, что "основной объем осенней перевозки" приходится на Анталью. Он пояснил, что доступность Турции осенью остается высокой, так как в сентябре и октябре сохраняются значительные полетные программы, а ряд из них продолжается и дальше.
Так, недельный тур с вылетом из Москвы в конце октября и проживанием в четырехзвездочном отеле по системе "все включено" стоит 70-80 тысяч рублей на человека при двухместном размещении, при этом туры с проживанием в пятизвездочном отеле на аналогичных условиях начинаются от 90 тысяч рублей.
 
ТуризмБизнесРОССИЯТУРЦИЯАнтальяМОСКВАРоссийский союз туриндустрииTez Tour
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала