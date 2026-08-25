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Стоимость осеннего отдыха россиян в Турции начала снижаться к концу августа

Стоимость осеннего отдыха россиян в Турции начала снижаться к концу августа - 25.08.2026, ПРАЙМ

Стоимость осеннего отдыха россиян в Турции начала снижаться к концу августа

Стоимость осеннего отдыха российских туристов в Турции начала снижаться к концу августа из-за окончания сезона, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T12:24+0300

2026-08-25T12:24+0300

2026-08-25T12:24+0300

туризм

бизнес

россия

турция

анталья

москва

российский союз туриндустрии

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Стоимость осеннего отдыха российских туристов в Турции начала снижаться к концу августа из-за окончания сезона, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). "У многих компаний продажи туров в Турцию значительно выросли, показатели бронирования на сентябрь-ноябрь соответствуют уровню прошлого года. Цены к концу августа начали снижаться, что традиционно для направления – чем ближе к завершению сезона, тем доступнее становятся отели", - говорится в сообщении. По словам руководителя по связям с общественностью компании Fun & Sun Ольги Ланской, туры на осенний отдых в Турции пока продаются на уровне аналогичного периода прошлого года, но в последние недели динамика повысилась. Как отметил коммерческий директор туроператора Tez Tour Воскан Арзуманов, в настоящее время направление сохраняет первое место по объему бронирований среди зарубежных направлений. "Бронируют не только сентябрь и октябрь, но и ноябрь, появляются заявки на Новый год. Конечно, осень в Турции исторически дешевле пикового августа", - добавил он. Арзуманов рассказал, что "основной объем осенней перевозки" приходится на Анталью. Он пояснил, что доступность Турции осенью остается высокой, так как в сентябре и октябре сохраняются значительные полетные программы, а ряд из них продолжается и дальше. Так, недельный тур с вылетом из Москвы в конце октября и проживанием в четырехзвездочном отеле по системе "все включено" стоит 70-80 тысяч рублей на человека при двухместном размещении, при этом туры с проживанием в пятизвездочном отеле на аналогичных условиях начинаются от 90 тысяч рублей.

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