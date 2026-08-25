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Биржевая стоимость цинка обновила максимум июня 2022 года

Биржевая стоимость цинка обновила максимум июня 2022 года - 25.08.2026, ПРАЙМ

Биржевая стоимость цинка обновила максимум июня 2022 года

Биржевая стоимость цинка во вторник вечером растет на 1,5%, показатель достиг нового максимума с начала июня 2022 года, следует из данных торгов. | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T19:10+0300

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Биржевая стоимость цинка во вторник вечером растет на 1,5%, показатель достиг нового максимума с начала июня 2022 года, следует из данных торгов. По состоянию на 18.49 мск стоимость цинка росла на 1,52% относительно предыдущего закрытия - до 3886,9 доллара за тонну. Максимально в ходе торгов цена составила 3894,3 доллара, что является самым высоким значением с 6 июня 2022 года. Стоимость цинка растет пятую торговую сессию подряд, с начала августа она поднялась почти на 7%.

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