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Биржевая стоимость цинка обновила максимум июня 2022 года
Биржевая стоимость цинка обновила максимум июня 2022 года - 25.08.2026, ПРАЙМ
Биржевая стоимость цинка обновила максимум июня 2022 года
Биржевая стоимость цинка во вторник вечером растет на 1,5%, показатель достиг нового максимума с начала июня 2022 года, следует из данных торгов. | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T19:10+0300
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Биржевая стоимость цинка во вторник вечером растет на 1,5%, показатель достиг нового максимума с начала июня 2022 года, следует из данных торгов. По состоянию на 18.49 мск стоимость цинка росла на 1,52% относительно предыдущего закрытия - до 3886,9 доллара за тонну. Максимально в ходе торгов цена составила 3894,3 доллара, что является самым высоким значением с 6 июня 2022 года. Стоимость цинка растет пятую торговую сессию подряд, с начала августа она поднялась почти на 7%.
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рынок, торги
Биржевая стоимость цинка обновила максимум июня 2022 года
Биржевая стоимость цинка в мире достигла нового максимума с 6 июня 2022 года
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Биржевая стоимость цинка во вторник вечером растет на 1,5%, показатель достиг нового максимума с начала июня 2022 года, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.49 мск стоимость цинка росла на 1,52% относительно предыдущего закрытия - до 3886,9 доллара за тонну. Максимально в ходе торгов цена составила 3894,3 доллара, что является самым высоким значением с 6 июня 2022 года.
Стоимость цинка растет пятую торговую сессию подряд, с начала августа она поднялась почти на 7%.