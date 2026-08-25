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"Другие приоритеты": глава Евросовета заявил о разногласиях по бюджету ЕС
"Другие приоритеты": глава Евросовета заявил о разногласиях по бюджету ЕС - 25.08.2026, ПРАЙМ
"Другие приоритеты": глава Евросовета заявил о разногласиях по бюджету ЕС
Страны Евросоюза должны до конца текущего года согласовать финальный вариант нового семилетнего бюджета, который будет действовать в сообществе с 2028 по 2034... | 25.08.2026, ПРАЙМ
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БРЮССЕЛЬ, 25 авг - ПРАЙМ. Страны Евросоюза должны до конца текущего года согласовать финальный вариант нового семилетнего бюджета, который будет действовать в сообществе с 2028 по 2034 годы, заявил глава Евросовета Антониу Кошта, который в настоящее время совершает поездку по странам ЕС с целью подготовки октябрьского саммита, на котором тема новых финансовых рамок станет одной из центральных. "Нам необходимо принять новый бюджет до конца года. Потому что это совершенно новый по архитектуре механизм, и у нас будет всего год, чтобы подготовить его реализацию, и мы не можем прийти к 2028 году с задержкой этого важнейшего для нашего сообщества документа", - сказал он во время своего визита в Эстонию. При этом Кошта признал, что между странами ЕС существуют разногласия по целевому распределению общеевропейских средств. Страны Прибалтики, по его словам, выступают за приоритетное направление финансов на оборону, тогда как Словакия настаивает на лучшем обеспечении энергетической безопасности. "Я уверен, что члены ЕС в других частях Европы будут предлагать и другие приоритеты, это можно понять", - признал глава Евросовета. Переговоры по многолетнему бюджету осложняются также серьезными разногласиями между странами ЕС из-за объема расходов. Германия традиционно выступает за сокращение предложенных расходов на сотни миллиардов евро, Нидерланды также считают нынешний проект чрезмерно раздутым. Против сокращений выступает группа "Сторонники сплоченности", объединяющая 16 стран, включая Италию, Польшу, Грецию и Испанию. Эти государства считают, что урезание финансирования может негативно сказаться на европейской экономике и ключевых секторах. Новый проект бюджета осенью должна представить Ирландия, председательствующая в Совете ЕС во второй половине 2026 года. Новые цифры могут появиться перед саммитом Евросоюза в октябре. Затем дополнительные встречи лидеров, как ожидается, могут пройти в ноябре и декабре. Дополнительную срочность переговорам придает календарь выборов 2027 года в странах ЕС. Голосования ожидаются, в частности, во Франции, Испании, Греции, Эстонии, Италии, Польше и Словакии. В Брюсселе опасаются, что смена правительств в отдельных странах может привести к желанию кардинально пересмотреть уже согласованные параметры семилетнего бюджета. Многолетние финансовые рамки или семилетний бюджет определяет основные расходы ЕС на семилетний период. Для его окончательного утверждения требуется согласие всех государств-членов, а также одобрение Европарламента. После достижения политического соглашения национальным властям также необходимо время для подготовки законодательства и программ к началу нового бюджетного цикла в 2028 году.
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мировая экономика, эстония, словакия, италия, ес, евросовет
Мировая экономика, ЭСТОНИЯ, СЛОВАКИЯ, ИТАЛИЯ, ЕС, Евросовет
"Другие приоритеты": глава Евросовета заявил о разногласиях по бюджету ЕС
Глава Евросовета Кошта: страны ЕС должны утвердить новый семилетний бюджет до конца года
БРЮССЕЛЬ, 25 авг - ПРАЙМ. Страны Евросоюза должны до конца текущего года согласовать финальный вариант нового семилетнего бюджета, который будет действовать в сообществе с 2028 по 2034 годы, заявил глава Евросовета Антониу Кошта, который в настоящее время совершает поездку по странам ЕС с целью подготовки октябрьского саммита, на котором тема новых финансовых рамок станет одной из центральных.
"Нам необходимо принять новый бюджет до конца года. Потому что это совершенно новый по архитектуре механизм, и у нас будет всего год, чтобы подготовить его реализацию, и мы не можем прийти к 2028 году с задержкой этого важнейшего для нашего сообщества документа", - сказал он во время своего визита в Эстонию.
При этом Кошта признал, что между странами ЕС существуют разногласия по целевому распределению общеевропейских средств. Страны Прибалтики, по его словам, выступают за приоритетное направление финансов на оборону, тогда как Словакия настаивает на лучшем обеспечении энергетической безопасности. "Я уверен, что члены ЕС в других частях Европы будут предлагать и другие приоритеты, это можно понять", - признал глава Евросовета.
Переговоры по многолетнему бюджету осложняются также серьезными разногласиями между странами ЕС из-за объема расходов. Германия традиционно выступает за сокращение предложенных расходов на сотни миллиардов евро, Нидерланды также считают нынешний проект чрезмерно раздутым.
Против сокращений выступает группа "Сторонники сплоченности", объединяющая 16 стран, включая Италию, Польшу, Грецию и Испанию. Эти государства считают, что урезание финансирования может негативно сказаться на европейской экономике и ключевых секторах.
Новый проект бюджета осенью должна представить Ирландия, председательствующая в Совете ЕС во второй половине 2026 года. Новые цифры могут появиться перед саммитом Евросоюза в октябре. Затем дополнительные встречи лидеров, как ожидается, могут пройти в ноябре и декабре.
Дополнительную срочность переговорам придает календарь выборов 2027 года в странах ЕС. Голосования ожидаются, в частности, во Франции, Испании, Греции, Эстонии, Италии, Польше и Словакии. В Брюсселе опасаются, что смена правительств в отдельных странах может привести к желанию кардинально пересмотреть уже согласованные параметры семилетнего бюджета.
Многолетние финансовые рамки или семилетний бюджет определяет основные расходы ЕС на семилетний период. Для его окончательного утверждения требуется согласие всех государств-членов, а также одобрение Европарламента. После достижения политического соглашения национальным властям также необходимо время для подготовки законодательства и программ к началу нового бюджетного цикла в 2028 году.