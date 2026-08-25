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Стратегия развития отрасли драгоценных металлов находится на согласовании

Стратегия развития отрасли драгоценных металлов находится на согласовании - 25.08.2026, ПРАЙМ

Стратегия развития отрасли драгоценных металлов находится на согласовании

Стратегия развития отрасли драгоценных металлов в России уже находится на межведомственном согласовании, сообщили РИА Новости в Минпромторге. | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T12:52+0300

2026-08-25T12:52+0300

2026-08-25T12:52+0300

промышленность

россия

минпромторг

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Стратегия развития отрасли драгоценных металлов в России уже находится на межведомственном согласовании, сообщили РИА Новости в Минпромторге. Газета "Известия" ранее во вторник писала, что в рамках данной стратегии рассматривается возможность обнуления пошлин на ввоз в Россию драгоценных камней для украшений, а также создание ювелирных промышленных кластеров. По данным издания, в настоящее время разработанный Минпромторгом проект обсуждается с представителями отрасли, которые его поддерживают. "Стратегия развития отрасли драгоценных металлов РФ в настоящее время находится в стадии межведомственного согласования", - сообщили в министерстве.

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промышленность, россия, минпромторг