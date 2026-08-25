https://1prime.ru/20260825/sud-872654608.html

Суд отклонил жалобы Google на взыскание 160 миллиардов рублей с "Гугл"

Суд отклонил жалобы Google на взыскание 160 миллиардов рублей с "Гугл" - 25.08.2026, ПРАЙМ

Суд отклонил жалобы Google на взыскание 160 миллиардов рублей с "Гугл"

Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационные жалобы американской Google International LLC и Google Ireland Limited на судебные акты двух инстанций,... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T14:00+0300

2026-08-25T14:00+0300

2026-08-25T14:02+0300

бизнес

россия

москва

гугл

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/55/841455524_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_7d539fa52d36f6658e87eecf8d578aba.jpg

МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ.Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационные жалобы американской Google International LLC и Google Ireland Limited на судебные акты двух инстанций, которыми с ирландской компании было взыскано около 160,3 миллиарда рублей в конкурсную массу разорившегося ООО "Гугл", передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Решение арбитражного суда Москвы... постановление Девятого арбитражного апелляционного суда... оставить без изменения, кассационные жалобы... без удовлетворения", - огласила резолютивную часть постановления окружного суда председательствующая судья Елена Короткова.Арбитражный суд Москвы в феврале в деле о банкротстве "Гугла" по заявлению его конкурсного управляющего Валерия Таляровского признал незаконными две сделки российской "дочки" и Google Ireland.Это было расторжение договора о перепродаже рекламного пространства от 2009 года и заключение аналогичного договора в апреле 2018 года, а также платежи "Гугла" в пользу Google Ireland с 1 апреля 2018 по 3 марта 2022 года - свыше 373,7 миллиарда рублей.Суд применил последствия недействительности платежей в виде взыскания с Google Ireland Limited в пользу "Гугла" денежных средств в размере около 101,7 миллиарда рублей и около 58,6 миллиарда рублей процентов. Девятый арбитражный апелляционный суд в июне оставил определение первой инстанции без изменения.Как пояснил представитель Таляровского в суде первой инстанции, отмена старого договора и заключение нового привели к сокращению доходов российской компании: если раньше у нее оставалось 20% выручки от перепродажи рекламного пространства Google в России, то по новому договору эта доля сократилась до 3%.По мнению управляющего, обоснованием нового соглашения "был санкционный контекст", и заключалось оно, "чтобы обеспечить безболезненный выход с российского рынка". Представитель управляющего подчеркнул, что за последние два месяца перед объявлением об уходе Google с российского рынка рекламы "Гугл" сделал семь платежей в пользу ирландской компании на 46 миллиардов рублей.Ответчики заявили, что новый договор был заключен ввиду того, что за девять лет изменились условия на рынке, и старый стал нерыночным, так как обеспечивал "Гуглу" рентабельность 17-19% при средней рентабельности на рынке не выше 3,8-6%. При этом рентабельность "Гугла" осталась выше, чем у аналогичных российских участников рынка.В апелляционных и кассационных жалобах заявители указывали, что платежи вносились за предоставление рекламного пространства, сделки носили рыночный характер и управляющим пропущен срок на их оспаривание.Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в "Гугле" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, гугл