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В Таджикистане заработала первая солнечная электростанция - 25.08.2026, ПРАЙМ
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В Таджикистане заработала первая солнечная электростанция
В Таджикистане заработала первая солнечная электростанция - 25.08.2026, ПРАЙМ
В Таджикистане заработала первая солнечная электростанция
Первая в Таджикистане солнечная электростанция, расположенная в Согдийской области на севере республики, начала вырабатывать электроэнергию, сообщили в... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T10:50+0300
2026-08-25T10:50+0300
таджикистан
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Первая в Таджикистане солнечная электростанция, расположенная в Согдийской области на севере республики, начала вырабатывать электроэнергию, сообщили в национальном министерстве энергетики и водных ресурсов. Отмечается, что мощность станции составляет 250 мегаватт, а среднегодовая выработка электроэнергии - более 450 миллионов киловатт-часов. "Солнечная электростанция в Аштском районе (в указанном регионе - ред.) начала производство первых киловатт-часов электроэнергии, выработанная электроэнергия уже передана в энергосистему страны", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства. Подчеркивается, что станция внесет вклад в развитие возобновляемых источников энергии, увеличение генерирующих мощностей и укрепление энергетической базы страны. Строительство названной электростанции началось в ноябре 2025 года при участии китайской компании "Аен Энерджи".
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таджикистан
ТАДЖИКИСТАН
10:50 25.08.2026
 
В Таджикистане заработала первая солнечная электростанция

Первая в Таджикистане солнечная электростанция начала вырабатывать электроэнергию

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Первая в Таджикистане солнечная электростанция, расположенная в Согдийской области на севере республики, начала вырабатывать электроэнергию, сообщили в национальном министерстве энергетики и водных ресурсов.
Отмечается, что мощность станции составляет 250 мегаватт, а среднегодовая выработка электроэнергии - более 450 миллионов киловатт-часов.
"Солнечная электростанция в Аштском районе (в указанном регионе - ред.) начала производство первых киловатт-часов электроэнергии, выработанная электроэнергия уже передана в энергосистему страны", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
Подчеркивается, что станция внесет вклад в развитие возобновляемых источников энергии, увеличение генерирующих мощностей и укрепление энергетической базы страны.
Строительство названной электростанции началось в ноябре 2025 года при участии китайской компании "Аен Энерджи".
 
ТАДЖИКИСТАН
 
 
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