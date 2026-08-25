https://1prime.ru/20260825/tadzhikistan-872646778.html
В Таджикистане заработала первая солнечная электростанция
В Таджикистане заработала первая солнечная электростанция - 25.08.2026, ПРАЙМ
В Таджикистане заработала первая солнечная электростанция
Первая в Таджикистане солнечная электростанция, расположенная в Согдийской области на севере республики, начала вырабатывать электроэнергию, сообщили в... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T10:50+0300
2026-08-25T10:50+0300
2026-08-25T10:50+0300
таджикистан
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872646778.jpg?1787644212
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Первая в Таджикистане солнечная электростанция, расположенная в Согдийской области на севере республики, начала вырабатывать электроэнергию, сообщили в национальном министерстве энергетики и водных ресурсов.
Отмечается, что мощность станции составляет 250 мегаватт, а среднегодовая выработка электроэнергии - более 450 миллионов киловатт-часов.
"Солнечная электростанция в Аштском районе (в указанном регионе - ред.) начала производство первых киловатт-часов электроэнергии, выработанная электроэнергия уже передана в энергосистему страны", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
Подчеркивается, что станция внесет вклад в развитие возобновляемых источников энергии, увеличение генерирующих мощностей и укрепление энергетической базы страны.
Строительство названной электростанции началось в ноябре 2025 года при участии китайской компании "Аен Энерджи".
таджикистан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таджикистан
В Таджикистане заработала первая солнечная электростанция
Первая в Таджикистане солнечная электростанция начала вырабатывать электроэнергию
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Первая в Таджикистане солнечная электростанция, расположенная в Согдийской области на севере республики, начала вырабатывать электроэнергию, сообщили в национальном министерстве энергетики и водных ресурсов.
Отмечается, что мощность станции составляет 250 мегаватт, а среднегодовая выработка электроэнергии - более 450 миллионов киловатт-часов.
"Солнечная электростанция в Аштском районе (в указанном регионе - ред.) начала производство первых киловатт-часов электроэнергии, выработанная электроэнергия уже передана в энергосистему страны", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
Подчеркивается, что станция внесет вклад в развитие возобновляемых источников энергии, увеличение генерирующих мощностей и укрепление энергетической базы страны.
Строительство названной электростанции началось в ноябре 2025 года при участии китайской компании "Аен Энерджи".