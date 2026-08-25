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Товарооборот между Россией и Белоруссией растет на 12,5%

Товарооборот между Россией и Белоруссией растет на 12,5% - 25.08.2026, ПРАЙМ

Товарооборот между Россией и Белоруссией растет на 12,5%

Товарооборот между Россией и Белоруссией в текущем году продолжает увеличиваться, рост отмечается примерно на 12,5%, сообщил журналистам первый вице-премьер... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T13:58+0300

2026-08-25T13:58+0300

2026-08-25T13:58+0300

россия

белоруссия

денис мантуров

александр лукашенко

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МИНСК, 25 авг - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Белоруссией в текущем году продолжает увеличиваться, рост отмечается примерно на 12,5%, сообщил журналистам первый вице-премьер России Денис Мантуров по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. "В этом году констатируем продолжение роста товарооборота примерно на 12,5%", - сказал Мантуров. Утром во вторник Мантуров прибыл во Дворец Независимости на встречу с Лукашенко. Президент Белоруссии вручил первому вице-премьеру России орден Дружбы Народов.

белоруссия

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россия, белоруссия, денис мантуров, александр лукашенко