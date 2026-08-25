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ЦБ ждет, что правительство абсорбирует ликвидность банков на 22 млрд рублей
ЦБ ждет, что правительство абсорбирует ликвидность банков на 22 млрд рублей - 25.08.2026, ПРАЙМ
ЦБ ждет, что правительство абсорбирует ликвидность банков на 22 млрд рублей
Банк России ожидает, что правительство за период с 26 августа по 1 сентября абсорбирует ликвидность банковского сектора на 22 миллиарда рублей, следует из... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T11:35+0300
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 26 августа по 1 сентября абсорбирует ликвидность банковского сектора на 22 миллиарда рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Именно на эту сумму повышаются остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 19 по 25 августа, правительство, по оценке ЦБ, также абсорбировало банковскую ликвидность на 22 миллиарда рублей. Уменьшение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в ЦБ в рублях, составит 375 миллиардов рублей. Уменьшение объема наличных денег в обращении вне ЦБ понизит ликвидность банковского сектора на 9 миллиардов рублей. Одновременно ЦБ оценивает размер абсорбирования ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 3,985 триллиона рублей. С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя в объеме 4,37 триллиона рублей. Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.
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финансы, банки, россия, банк россии
Финансы, Банки, РОССИЯ, Банк России
ЦБ ждет, что правительство абсорбирует ликвидность банков на 22 млрд рублей
ЦБ ожидает, что правительство за неделю абсорбирует ликвидность банков на 22 млрд руб
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 26 августа по 1 сентября абсорбирует ликвидность банковского сектора на 22 миллиарда рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ.
Именно на эту сумму повышаются остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 19 по 25 августа, правительство, по оценке ЦБ, также абсорбировало банковскую ликвидность на 22 миллиарда рублей.
Уменьшение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в ЦБ в рублях, составит 375 миллиардов рублей. Уменьшение объема наличных денег в обращении вне ЦБ понизит ликвидность банковского сектора на 9 миллиардов рублей.
Одновременно ЦБ оценивает размер абсорбирования ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 3,985 триллиона рублей.
С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя в объеме 4,37 триллиона рублей.
Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.