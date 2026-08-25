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ЦБ ждет, что правительство абсорбирует ликвидность банков на 22 млрд рублей - 25.08.2026, ПРАЙМ
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ЦБ ждет, что правительство абсорбирует ликвидность банков на 22 млрд рублей
ЦБ ждет, что правительство абсорбирует ликвидность банков на 22 млрд рублей - 25.08.2026, ПРАЙМ
ЦБ ждет, что правительство абсорбирует ликвидность банков на 22 млрд рублей
Банк России ожидает, что правительство за период с 26 августа по 1 сентября абсорбирует ликвидность банковского сектора на 22 миллиарда рублей, следует из... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T11:35+0300
2026-08-25T11:49+0300
финансы
банки
россия
банк россии
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 26 августа по 1 сентября абсорбирует ликвидность банковского сектора на 22 миллиарда рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Именно на эту сумму повышаются остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 19 по 25 августа, правительство, по оценке ЦБ, также абсорбировало банковскую ликвидность на 22 миллиарда рублей. Уменьшение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в ЦБ в рублях, составит 375 миллиардов рублей. Уменьшение объема наличных денег в обращении вне ЦБ понизит ликвидность банковского сектора на 9 миллиардов рублей. Одновременно ЦБ оценивает размер абсорбирования ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 3,985 триллиона рублей. С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя в объеме 4,37 триллиона рублей. Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.
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финансы, банки, россия, банк россии
Финансы, Банки, РОССИЯ, Банк России
11:35 25.08.2026 (обновлено: 11:49 25.08.2026)
 
ЦБ ждет, что правительство абсорбирует ликвидность банков на 22 млрд рублей

ЦБ ожидает, что правительство за неделю абсорбирует ликвидность банков на 22 млрд руб

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 26 августа по 1 сентября абсорбирует ликвидность банковского сектора на 22 миллиарда рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ.
Именно на эту сумму повышаются остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 19 по 25 августа, правительство, по оценке ЦБ, также абсорбировало банковскую ликвидность на 22 миллиарда рублей.
Уменьшение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в ЦБ в рублях, составит 375 миллиардов рублей. Уменьшение объема наличных денег в обращении вне ЦБ понизит ликвидность банковского сектора на 9 миллиардов рублей.
Одновременно ЦБ оценивает размер абсорбирования ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 3,985 триллиона рублей.
С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя в объеме 4,37 триллиона рублей.
Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.
 
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