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ЦБ ждет, что правительство абсорбирует ликвидность банков на 22 млрд рублей

ЦБ ждет, что правительство абсорбирует ликвидность банков на 22 млрд рублей - 25.08.2026, ПРАЙМ

ЦБ ждет, что правительство абсорбирует ликвидность банков на 22 млрд рублей

Банк России ожидает, что правительство за период с 26 августа по 1 сентября абсорбирует ликвидность банковского сектора на 22 миллиарда рублей, следует из... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T11:35+0300

2026-08-25T11:35+0300

2026-08-25T11:49+0300

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 26 августа по 1 сентября абсорбирует ликвидность банковского сектора на 22 миллиарда рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Именно на эту сумму повышаются остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 19 по 25 августа, правительство, по оценке ЦБ, также абсорбировало банковскую ликвидность на 22 миллиарда рублей. Уменьшение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в ЦБ в рублях, составит 375 миллиардов рублей. Уменьшение объема наличных денег в обращении вне ЦБ понизит ликвидность банковского сектора на 9 миллиардов рублей. Одновременно ЦБ оценивает размер абсорбирования ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 3,985 триллиона рублей. С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя в объеме 4,37 триллиона рублей. Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.

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