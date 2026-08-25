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ЦБ рассказал, от чего зависит степень проникновения брокерских услуг

ЦБ рассказал, от чего зависит степень проникновения брокерских услуг - 25.08.2026, ПРАЙМ

ЦБ рассказал, от чего зависит степень проникновения брокерских услуг

Степень проникновения брокерских услуг зависит от уровня экономической активности в субъекте РФ: там, где она высокая, больше квалифицированных и состоятельных... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T13:58+0300

2026-08-25T13:58+0300

2026-08-25T13:58+0300

россия

москва

московская область

банк россии

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Степень проникновения брокерских услуг зависит от уровня экономической активности в субъекте РФ: там, где она высокая, больше квалифицированных и состоятельных инвесторов, говорится в обзоре ключевых показателей брокеров по итогам прошлого квартала, подготовленном Банком России. ЦБ РФ проанализировал региональные различия физических лиц на брокерском обслуживании по группам (кластерам), обнаружив зависимость степени проникновения брокерских услуг от уровня экономической активности в субъекте РФ, в котором они зарегистрированы. Степень экономической активности определялась по соотношению среднемесячной зарплаты и уровню безработицы. "Там, где она высокая, – больше квалифицированных инвесторов и состоятельных клиентов, которые предпочитают вкладываться в облигации резидентов. В регионах с более низкой экономической активностью, наоборот, присутствует больше инвесторов с небольшими портфелями, которые выбирают акции российских эмитентов", - говорится в документе. Так, наиболее значительное проникновение брокерских услуг наблюдалось в Москве и Московской области. Там на розничных клиентов приходилось около четверти клиентов с активами на счетах при доле в численности населения в 15%. А активы этих инвесторов составляли около половины совокупного объема портфелей физических лиц на брокерском обслуживании. "Проникновение брокерских услуг в группе регионов с высокой экономической активностью ниже, чем в Москве и Московской области, но выше, чем в остальных группах. На нее приходится 11% клиентов с активами на счетах и 8% от общей численности населения", - сообщил также ЦБ. Кроме того, в Московском регионе была зафиксирована наиболее высокая доля квалифицированных инвесторов с активами на счетах. Однако за последний год доля активов розничных клиентов снизилась в пользу других субъектов РФ, прежде всего со средней экономической активностью, на которые приходятся 62% клиентов с активами на счетах при доле в численности населения в 72%. При этом доля клиентских активов в совокупных активах физических лиц в группе субъектов РФ со средней экономической активностью за последний год увеличилась с 36 до 38%, в основном за счет притока новых денег. В частности, во втором квартале эти клиенты обеспечили более половины нетто-притока средств на брокерские счета. Наименьшее проникновение брокерских услуг наблюдалось в субъектах РФ с низкой экономической активностью. Эта группа включала в себя 0,8% клиентов с активами на счетах, что в несколько раз ниже ее доли в общей численности населения (4,6%). На эту группу приходилось лишь 0,4% от совокупного объема портфелей физлиц, и в ней была зафиксирована минимальная доля квалифицированных инвесторов (8%). В целом же основная часть активов везде была сосредоточена на счетах квалифицированных инвесторов. При этом за год в большинстве групп субъектов РФ увеличилась доля активов неквалифицированных инвесторов. В основном это связано с ростом нетто-взносов, а не с более удачливыми инвестициями, чем у квалифицированных инвесторов, заключается в обзоре.

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