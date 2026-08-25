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ЦБ не поддержал идею об отмене комиссии банков при оплате штрафов - 25.08.2026, ПРАЙМ
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ЦБ не поддержал идею об отмене комиссии банков при оплате штрафов
ЦБ не поддержал идею об отмене комиссии банков при оплате штрафов - 25.08.2026, ПРАЙМ
ЦБ не поддержал идею об отмене комиссии банков при оплате штрафов
Центробанк не поддержал предложение об отмене комиссии кредитных организаций при оплате штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД) физлицами, отметив, | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T14:07+0300
2026-08-25T14:07+0300
банки
финансы
россия
эльвира набиуллина
совет федерации
банк россии
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Центробанк не поддержал предложение об отмене комиссии кредитных организаций при оплате штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД) физлицами, отметив, что рынок платежных услуг уже предоставляет гражданам ряд бесплатных способов оплаты штрафов, включая портал "Госуслуги". Ранее глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной отменить комиссию банков при оплате штрафов за нарушения ПДД физическими лицами. По его словам, эти комиссии составляют 0,5-3% от суммы платежа, при этом кредитные организации получают бесплатный доступ к сервисам уплаты административных штрафов за нарушения ПДД. "Учитывая карательную природу штрафов, предоставление преимуществ при их оплате, в том числе за пределами срока для добровольного исполнения, представляется избыточным. С учетом имеющихся бесплатных способов совершения платежей предложение об отмене комиссионного вознаграждения, взимаемого при оплате штрафов, не может быть поддержано", - говорится в ответе зампреда ЦБ Филиппа Габунии. "На сегодняшний день рынок платежных услуг уже предоставляет гражданам ряд бесплатных способов для исполнения обязанности по оплате штрафов. В частности, оплата штрафов без взимания комиссии возможна через портал "Госуслуги" при использовании плательщиком платежной карты "Мир", с использованием СБП в мобильном приложении или интернет-банке", - пояснил Габуния. Он также отметил, что ряд кредитных организаций предоставляет своим клиентам возможность оплачивать штрафы без комиссии через собственные онлайн-сервисы. По словам зампреда ЦБ, Банк России уделяет особое внимание вопросам снижения финансовой нагрузки на население и открыт к конструктивным диалогам по социально значимым инициативам.
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банки, финансы, россия, эльвира набиуллина, совет федерации, банк россии
Банки, Финансы, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, Совет Федерации, Банк России
14:07 25.08.2026
 
ЦБ не поддержал идею об отмене комиссии банков при оплате штрафов

ЦБ не поддержал идею об отмене комиссии банков при оплате штрафов физлицами

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Центробанк не поддержал предложение об отмене комиссии кредитных организаций при оплате штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД) физлицами, отметив, что рынок платежных услуг уже предоставляет гражданам ряд бесплатных способов оплаты штрафов, включая портал "Госуслуги".
Ранее глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной отменить комиссию банков при оплате штрафов за нарушения ПДД физическими лицами. По его словам, эти комиссии составляют 0,5-3% от суммы платежа, при этом кредитные организации получают бесплатный доступ к сервисам уплаты административных штрафов за нарушения ПДД.
"Учитывая карательную природу штрафов, предоставление преимуществ при их оплате, в том числе за пределами срока для добровольного исполнения, представляется избыточным. С учетом имеющихся бесплатных способов совершения платежей предложение об отмене комиссионного вознаграждения, взимаемого при оплате штрафов, не может быть поддержано", - говорится в ответе зампреда ЦБ Филиппа Габунии.
"На сегодняшний день рынок платежных услуг уже предоставляет гражданам ряд бесплатных способов для исполнения обязанности по оплате штрафов. В частности, оплата штрафов без взимания комиссии возможна через портал "Госуслуги" при использовании плательщиком платежной карты "Мир", с использованием СБП в мобильном приложении или интернет-банке", - пояснил Габуния.
Он также отметил, что ряд кредитных организаций предоставляет своим клиентам возможность оплачивать штрафы без комиссии через собственные онлайн-сервисы.
По словам зампреда ЦБ, Банк России уделяет особое внимание вопросам снижения финансовой нагрузки на население и открыт к конструктивным диалогам по социально значимым инициативам.
 
БанкиФинансыРОССИЯЭльвира НабиуллинаСовет ФедерацииБанк России
 
 
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