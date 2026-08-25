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Биржевая цена на кукурузу выросла до максимума с июля 2023 года - 25.08.2026, ПРАЙМ
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Биржевая цена на кукурузу выросла до максимума с июля 2023 года
Биржевая цена на кукурузу выросла до максимума с июля 2023 года - 25.08.2026, ПРАЙМ
Биржевая цена на кукурузу выросла до максимума с июля 2023 года
Биржевая цена кукурузы во вторник выросла почти на 2%, показатель достиг максимального с конца июля 2023 года значения, следует из данных торгов. | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T21:47+0300
2026-08-25T21:50+0300
рынок
кукуруза
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Биржевая цена кукурузы во вторник выросла почти на 2%, показатель достиг максимального с конца июля 2023 года значения, следует из данных торгов. По итогам вторника цена декабрьских фьючерсов на кукурузу поднялась на 1,82% - до 5,2438 доллара за бушель. Это значение стало самым высоким уровнем с 28 июля 2023 года. Кукуруза дорожает пятый день подряд. По итогам прошедшей недели ее стоимость выросла более чем на 5%, с начала августа - на 13%.
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рынок, кукуруза
Рынок, кукуруза
21:47 25.08.2026 (обновлено: 21:50 25.08.2026)
 
Биржевая цена на кукурузу выросла до максимума с июля 2023 года

Биржевая цена на кукурузу выросла на 1,82%, достигнув максимума с 28 июля 2023 года

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Биржевая цена кукурузы во вторник выросла почти на 2%, показатель достиг максимального с конца июля 2023 года значения, следует из данных торгов.
По итогам вторника цена декабрьских фьючерсов на кукурузу поднялась на 1,82% - до 5,2438 доллара за бушель. Это значение стало самым высоким уровнем с 28 июля 2023 года.
Кукуруза дорожает пятый день подряд. По итогам прошедшей недели ее стоимость выросла более чем на 5%, с начала августа - на 13%.
 
Рыноккукуруза
 
 
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