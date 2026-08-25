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Центробанк опубликовал официальный курс валют на среду
Центробанк опубликовал официальный курс валют на среду - 25.08.2026, ПРАЙМ
Центробанк опубликовал официальный курс валют на среду
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 18,06 копейки - до 12,5659 рубля, доллара - на 1,1757 рубля, до 84,4635 рубля, евро - на... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T17:47+0300
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 18,06 копейки - до 12,5659 рубля, доллара - на 1,1757 рубля, до 84,4635 рубля, евро - на 1,0798 рубля, до 98,5182 рубля, следует из данных Банка России. Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.
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рынок, сша, банк россии
Центробанк опубликовал официальный курс валют на среду
Официальный курс юаня на среду вырос до 12,56 рубля, доллара - до 84,51 рубля
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 18,06 копейки - до 12,5659 рубля, доллара - на 1,1757 рубля, до 84,4635 рубля, евро - на 1,0798 рубля, до 98,5182 рубля, следует из данных Банка России.
Банк России
с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США
к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.