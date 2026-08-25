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МИД: Россия может использовать цифровую валюту для расчетов с союзниками
МИД: Россия может использовать цифровую валюту для расчетов с союзниками - 25.08.2026, ПРАЙМ
МИД: Россия может использовать цифровую валюту для расчетов с союзниками
Россия не исключает возможность использования цифровой валюты для сотрудничества с дружественными странами, которые также подверглись западным санкциям, заявил... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T08:54+0300
2026-08-25T08:54+0300
2026-08-25T08:54+0300
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Россия не исключает возможность использования цифровой валюты для сотрудничества с дружественными странами, которые также подверглись западным санкциям, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Александр Трофимов. "Стоит отметить, что на примере санкций против России все увидели: доллар используется в качестве геополитического оружия. Чрезмерная зависимость от американской валюты стала восприниматься как уязвимость, что подтолкнуло многие страны к поиску альтернативных платежно-расчетных инструментов. Может ли для этого использоваться цифровая валюта? Наверное, может", - сказал он. Как отметил дипломат, на фоне беспрецедентного давления на Россию со стороны Запада на первый план вышли задачи по совершенствованию торгово-экономических связей с иностранными партнерами из дружественных государств. "Востребованы усилия по созданию на самых различных отраслевых направлениях каналов взаимодействия, которые становились бы альтернативой системе, выстроенной Западом, и были бы свободными от его контроля. Одна из магистральных задач в этой сфере действительно имеет отношение к финансам. Это - переход на расчеты в национальных валютах и продвижение работы по созданию собственных систем передачи финансовой информации", - подчеркнул Трофимов.
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россия, запад, мид рф
МИД: Россия может использовать цифровую валюту для расчетов с союзниками
Посол Трофимов: Россия может использовать цифровую валюту для сотрудничества с союзниками
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Россия не исключает возможность использования цифровой валюты для сотрудничества с дружественными странами, которые также подверглись западным санкциям, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Александр Трофимов.
"Стоит отметить, что на примере санкций против России все увидели: доллар используется в качестве геополитического оружия. Чрезмерная зависимость от американской валюты стала восприниматься как уязвимость, что подтолкнуло многие страны к поиску альтернативных платежно-расчетных инструментов. Может ли для этого использоваться цифровая валюта? Наверное, может", - сказал он.
Как отметил дипломат, на фоне беспрецедентного давления на Россию со стороны Запада
на первый план вышли задачи по совершенствованию торгово-экономических связей с иностранными партнерами из дружественных государств.
"Востребованы усилия по созданию на самых различных отраслевых направлениях каналов взаимодействия, которые становились бы альтернативой системе, выстроенной Западом, и были бы свободными от его контроля. Одна из магистральных задач в этой сфере действительно имеет отношение к финансам. Это - переход на расчеты в национальных валютах и продвижение работы по созданию собственных систем передачи финансовой информации", - подчеркнул Трофимов.