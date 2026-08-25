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Юрист дала совет купившим билеты на концерт Уэста на случай переноса шоу

Юрист дала совет купившим билеты на концерт Уэста на случай переноса шоу - 25.08.2026, ПРАЙМ

Юрист дала совет купившим билеты на концерт Уэста на случай переноса шоу

Покупатели билетов на концерт американского рэпера Канье Уэста при переносе даты, времени или места мероприятия могут согласиться на новые условия или... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T16:35+0300

2026-08-25T16:35+0300

2026-08-25T16:35+0300

бизнес

общество

россия

санкт-петербург

канье уэст

газпром

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Покупатели билетов на концерт американского рэпера Канье Уэста при переносе даты, времени или места мероприятия могут согласиться на новые условия или отказаться от услуги и потребовать полный возврат денег, рассказала РИА Новости юрист Лилия Василенко. Ранее концертное агентство Say Agency сообщало РИА Новости, что Канье Уэст приедет в Россию и даст два концерта на площадке "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября. Однако в понедельник площадка заявила, что не подписывала договоров об аренде стадиона для проведения концерта американского рэпера, поэтому концерт не может состояться на арене. "Когда организатор меняет дату, время или место проведения мероприятия, он фактически вносит изменения в существенные условия договора оказания услуг. В соответствии со статьей 52.1 Основ законодательства РФ о культуре и статьей 32 закона РФ "О защите прав потребителей" потребитель вправе либо согласиться с новыми условиями и посетить концерт в новые сроки, либо отказаться от услуги и потребовать возврата полной стоимости билета", - сказала Василенко. Она пояснила, что факт переноса нужно обязательно зафиксировать. Для этого подойдет любое официальное уведомление: письмо на почту, пост в соцсетях или сообщение на сайте билетного оператора. Этот документ подтвердит, что изменения произошли по вине организатора, а не покупателя. Затем надо подать заявление на возврат тому, у кого приобретался билет. В нем стоит указать, что новая дата или место не подходят, и потребовать полного возврата стоимости. К заявлению необходимо приложить копию билета и сохраненное уведомление о переносе, заключила юрист.

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бизнес, общество , россия, санкт-петербург, канье уэст, газпром