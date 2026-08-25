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В Йемене оценили ущерб от угроз судоходству в Красном море
В Йемене оценили ущерб от угроз судоходству в Красном море - 25.08.2026, ПРАЙМ
В Йемене оценили ущерб от угроз судоходству в Красном море
Угрозы судоходству в Красном море уже приводят к росту страховых и транспортных расходов и вынуждают судоходные компании менять маршруты некоторых судов, заявил | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T15:47+0300
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Угрозы судоходству в Красном море уже приводят к росту страховых и транспортных расходов и вынуждают судоходные компании менять маршруты некоторых судов, заявил в интервью РИА Новости экономический советник при президенте Йемена Фарис Наджар. "Сохранение угроз в Красном море повышает страховые и транспортные расходы, вынуждая некоторые суда менять маршруты. Это ведет к увеличению расхода топлива и росту торговых издержек", - сказал Наджар. По его словам, для повышения рисков судоходству йеменскому движению "Ансар Алла" (хуситы) необязательно контролировать Баб-эль-Мандебский пролив, а достаточно лишь сохранять угрозу ударов, чтобы страховые компании повышали стоимость, а судоходные компании пересматривали маршруты. Наджар подчеркнул, что последствия роста стоимости перевозок особенно чувствительны для самого Йемена, экономика которого сильно зависит от импорта. Удорожание морских перевозок в конечном итоге отражается на ценах на продовольствие, топливо и другие основные товары. Собеседник агентства отметил, что снижение рисков для Красного моря требует не только защиты судов, но и укрепления способности йеменского государства контролировать побережье и территориальные воды и бороться с контрабандой. Советник призвал международное сообщество рассматривать Йемен как "ключевого партнера" в обеспечении безопасности Красного моря, отметив, что укрепление государственных институтов в этой сфере отвечает интересам региона и мировой торговли. Вооруженный конфликт в Йемене между международно-признанным правительством и движением "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. В марте 2015 года арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию в поддержку правительства, признанного ООН. Масштаб боевых действий заметно сократился после заключения перемирия в 2022 году, однако новый виток противостояния хуситов с Саудовской Аравией начался после удара поддерживаемых Эр-Риядом сил по международному аэропорту Саны, нанесенного с целью не допустить посадки иранского самолета. После этого хуситы возобновили ракетные удары по Саудовской Аравии.
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Бизнес, Красное море, ЙЕМЕН, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ООН
В Йемене оценили ущерб от угроз судоходству в Красном море
Наджар: угрозы судоходству в Красном море приводят к росту транспортных расходов
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Угрозы судоходству в Красном море уже приводят к росту страховых и транспортных расходов и вынуждают судоходные компании менять маршруты некоторых судов, заявил в интервью РИА Новости экономический советник при президенте Йемена Фарис Наджар.
"Сохранение угроз в Красном море повышает страховые и транспортные расходы, вынуждая некоторые суда менять маршруты. Это ведет к увеличению расхода топлива и росту торговых издержек", - сказал Наджар.
По его словам, для повышения рисков судоходству йеменскому движению "Ансар Алла" (хуситы) необязательно контролировать Баб-эль-Мандебский пролив, а достаточно лишь сохранять угрозу ударов, чтобы страховые компании повышали стоимость, а судоходные компании пересматривали маршруты.
Наджар подчеркнул, что последствия роста стоимости перевозок особенно чувствительны для самого Йемена, экономика которого сильно зависит от импорта. Удорожание морских перевозок в конечном итоге отражается на ценах на продовольствие, топливо и другие основные товары.
Собеседник агентства отметил, что снижение рисков для Красного моря требует не только защиты судов, но и укрепления способности йеменского государства контролировать побережье и территориальные воды и бороться с контрабандой.
Советник призвал международное сообщество рассматривать Йемен как "ключевого партнера" в обеспечении безопасности Красного моря, отметив, что укрепление государственных институтов в этой сфере отвечает интересам региона и мировой торговли.
Вооруженный конфликт в Йемене между международно-признанным правительством и движением "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. В марте 2015 года арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию в поддержку правительства, признанного ООН. Масштаб боевых действий заметно сократился после заключения перемирия в 2022 году, однако новый виток противостояния хуситов с Саудовской Аравией начался после удара поддерживаемых Эр-Риядом сил по международному аэропорту Саны, нанесенного с целью не допустить посадки иранского самолета. После этого хуситы возобновили ракетные удары по Саудовской Аравии.