https://1prime.ru/20260825/ukaz-872646287.html
"Нужна прозрачность": Шохин об указе Путина по критической инфраструктуре
"Нужна прозрачность": Шохин об указе Путина по критической инфраструктуре - 25.08.2026, ПРАЙМ
"Нужна прозрачность": Шохин об указе Путина по критической инфраструктуре
Указ президента России о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры обеспечивает нормативную базу по возможности передачи таких... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T10:34+0300
2026-08-25T10:34+0300
2026-08-25T11:03+0300
россия
александр шохин
владимир путин
рспп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872646287.jpg?1787645017
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Указ президента России о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры обеспечивает нормативную базу по возможности передачи таких объектов во временное управление, однако необходимо обеспечить прозрачное правоприменение этих норм, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Президент России Владимир Путин накануне подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры РФ. Объекты критической инфраструктуры могут передаваться во временное управление, если их владельцы не принимают меры безопасности. "Указ президента РФ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры Российской Федерации устанавливает нормативную и процедурную "рамку" возможности передачи объектов критической инфраструктуры во временное управление", - цитирует Шохина пресс-служба РСПП. "Важная задача - обеспечить прозрачное правоприменение норм указа, например, в части использования термина "несвоевременное восстановление" хозяйствующим субъектом функционирования объектов критической инфраструктуры - требуется разъяснение профильного органа власти, какое восстановление функционирования будет считаться своевременным исходя из типа объекта и того ущерба, который нанесен объекту", - добавил он. По словам главы РСПП, также необходимо урегулировать чувствительный вопрос "зеркальной" ответственности временных управляющих за безопасность объектов, равно как и финансовой обеспеченности такой ответственности.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр шохин, владимир путин, рспп
РОССИЯ, Александр Шохин, Владимир Путин, РСПП
"Нужна прозрачность": Шохин об указе Путина по критической инфраструктуре
Глава РСПП Шохин: необходимо прозрачное правоприменение норм указа о безопасности объектов
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Указ президента России о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры обеспечивает нормативную базу по возможности передачи таких объектов во временное управление, однако необходимо обеспечить прозрачное правоприменение этих норм, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
Президент России Владимир Путин накануне подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры РФ. Объекты критической инфраструктуры могут передаваться во временное управление, если их владельцы не принимают меры безопасности.
"Указ президента РФ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры Российской Федерации устанавливает нормативную и процедурную "рамку" возможности передачи объектов критической инфраструктуры во временное управление", - цитирует Шохина пресс-служба РСПП.
"Важная задача - обеспечить прозрачное правоприменение норм указа, например, в части использования термина "несвоевременное восстановление" хозяйствующим субъектом функционирования объектов критической инфраструктуры - требуется разъяснение профильного органа власти, какое восстановление функционирования будет считаться своевременным исходя из типа объекта и того ущерба, который нанесен объекту", - добавил он.
По словам главы РСПП, также необходимо урегулировать чувствительный вопрос "зеркальной" ответственности временных управляющих за безопасность объектов, равно как и финансовой обеспеченности такой ответственности.