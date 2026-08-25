https://1prime.ru/20260825/ukaz-872646287.html

"Нужна прозрачность": Шохин об указе Путина по критической инфраструктуре

"Нужна прозрачность": Шохин об указе Путина по критической инфраструктуре - 25.08.2026, ПРАЙМ

"Нужна прозрачность": Шохин об указе Путина по критической инфраструктуре

Указ президента России о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры обеспечивает нормативную базу по возможности передачи таких... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T10:34+0300

2026-08-25T10:34+0300

2026-08-25T11:03+0300

россия

александр шохин

владимир путин

рспп

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Указ президента России о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры обеспечивает нормативную базу по возможности передачи таких объектов во временное управление, однако необходимо обеспечить прозрачное правоприменение этих норм, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Президент России Владимир Путин накануне подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры РФ. Объекты критической инфраструктуры могут передаваться во временное управление, если их владельцы не принимают меры безопасности. "Указ президента РФ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры Российской Федерации устанавливает нормативную и процедурную "рамку" возможности передачи объектов критической инфраструктуры во временное управление", - цитирует Шохина пресс-служба РСПП. "Важная задача - обеспечить прозрачное правоприменение норм указа, например, в части использования термина "несвоевременное восстановление" хозяйствующим субъектом функционирования объектов критической инфраструктуры - требуется разъяснение профильного органа власти, какое восстановление функционирования будет считаться своевременным исходя из типа объекта и того ущерба, который нанесен объекту", - добавил он. По словам главы РСПП, также необходимо урегулировать чувствительный вопрос "зеркальной" ответственности временных управляющих за безопасность объектов, равно как и финансовой обеспеченности такой ответственности.

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россия, александр шохин, владимир путин, рспп