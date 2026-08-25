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"Запад оплошал": Украине грозит дефицит военного бюджета на 23 млрд евро - 25.08.2026, ПРАЙМ
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"Запад оплошал": Украине грозит дефицит военного бюджета на 23 млрд евро
"Запад оплошал": Украине грозит дефицит военного бюджета на 23 млрд евро - 25.08.2026, ПРАЙМ
"Запад оплошал": Украине грозит дефицит военного бюджета на 23 млрд евро
Украине грозит дефицит военного бюджета в размере 23 миллиардов евро, пишет ИноСМИ со ссылкой на Politico. Президент Владимир Зеленский заявил о нехватке... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T13:39+0300
2026-08-25T13:39+0300
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МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Украине грозит дефицит военного бюджета в размере 23 миллиардов евро, пишет ИноСМИ со ссылкой на Politico. Президент Владимир Зеленский заявил о нехватке средств на встрече "коалиции желающих" в Киеве. Деньги нужны на закупку оружия, зарплаты военным и выплаты семьям погибших.Брешь возникла из-за того, что Минобороны Украины перенесло расходы на первую половину года, а кредит ЕС на 90 миллиардов евро застрял из-за Венгрии. "Мы не просим вас сражаться за нас. Дайте Украине все, чтобы остановить этот конфликт", — заявил Зеленский.Еврокомиссия одобрила новый транш на 6,1 миллиарда евро на ракеты ПВО и боеприпасы, но этих денег недостаточно. Киеву нужно еще 6,8–8,5 миллиарда евро для "нормального начала" 2027 года и около 17 млрд евро на зарплаты и социальные выплаты.Парламент Украины задерживает 24 законопроекта о реформах, от которых зависит западная помощь. Зеленский признал, что это препятствует финансированию, и планирует попросить ЕС выделить средства досрочно."Требуется много денег", — подчеркнул Зеленский, добавив, что работает над этим с Францией и Германией. Однако "это чрезвычайно сложная задача". Ранее ЕС обязался предоставить Киеву 30 миллиардов евро в этом году в рамках кредитного пакета, но задержки ставят под угрозу военные расходы.
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мировая экономика, украина, киев, венгрия, владимир зеленский, politico, ес
Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, ВЕНГРИЯ, Владимир Зеленский, Politico, ЕС
13:39 25.08.2026
 
"Запад оплошал": Украине грозит дефицит военного бюджета на 23 млрд евро

Politico: Украине грозит дефицит военного бюджета в 23 миллиардов евро

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2026
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Украине грозит дефицит военного бюджета в размере 23 миллиардов евро, пишет ИноСМИ со ссылкой на Politico. Президент Владимир Зеленский заявил о нехватке средств на встрече "коалиции желающих" в Киеве. Деньги нужны на закупку оружия, зарплаты военным и выплаты семьям погибших.
Брешь возникла из-за того, что Минобороны Украины перенесло расходы на первую половину года, а кредит ЕС на 90 миллиардов евро застрял из-за Венгрии.
"Мы не просим вас сражаться за нас. Дайте Украине все, чтобы остановить этот конфликт", — заявил Зеленский.
Еврокомиссия одобрила новый транш на 6,1 миллиарда евро на ракеты ПВО и боеприпасы, но этих денег недостаточно. Киеву нужно еще 6,8–8,5 миллиарда евро для "нормального начала" 2027 года и около 17 млрд евро на зарплаты и социальные выплаты.
Парламент Украины задерживает 24 законопроекта о реформах, от которых зависит западная помощь. Зеленский признал, что это препятствует финансированию, и планирует попросить ЕС выделить средства досрочно.
"Требуется много денег", — подчеркнул Зеленский, добавив, что работает над этим с Францией и Германией. Однако "это чрезвычайно сложная задача".
Ранее ЕС обязался предоставить Киеву 30 миллиардов евро в этом году в рамках кредитного пакета, но задержки ставят под угрозу военные расходы.
 
Мировая экономикаУКРАИНАКиевВЕНГРИЯВладимир ЗеленскийPoliticoЕС
 
 
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