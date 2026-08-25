Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украина теряет 22,3 миллиарда долларов от теневой экономики, заявили в Раде - 25.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260825/ukraina-872664211.html
Украина теряет 22,3 миллиарда долларов от теневой экономики, заявили в Раде
Украина теряет 22,3 миллиарда долларов от теневой экономики, заявили в Раде - 25.08.2026, ПРАЙМ
Украина теряет 22,3 миллиарда долларов от теневой экономики, заявили в Раде
Более триллиона гривен (22,3 миллиарда долларов) теряет бюджет Украины от теневой экономики, сообщил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев. | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T16:22+0300
2026-08-25T16:22+0300
финансы
мировая экономика
украина
мвф
https://cdnn.1prime.ru/img/77722/79/777227913_0:7:600:345_1920x0_80_0_0_b7024dabdc7a28036b7393a52c39b593.jpg
МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. Более триллиона гривен (22,3 миллиарда долларов) теряет бюджет Украины от теневой экономики, сообщил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев. "У нас более триллиона гривен составляют ежегодные потери бюджета от тени. В следующем (2027 - ред.) году это будет уже почти полтора триллиона (33,5 миллиарда долларов – ред.). Поэтому мы рассчитываем на обновленное Бюро экономической безопасности, обновленную таможню, где уже был проведен конкурс с участием международных партнеров, и ожидаем от них соответствующих результатов", - сказал Гетманцев в интервью украинскому изданию "Фокус". Директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак в мае сообщала, что объем теневой экономики Украины оценивается в 45% ВВП, что требует от Киева мер по его сокращению. Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов). Киев пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
https://1prime.ru/20260825/ukraina-872652384.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77722/79/777227913_68:0:600:399_1920x0_80_0_0_1a5106d8b029178a94cf10cef036c2c2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, мировая экономика, украина, мвф
Финансы, Мировая экономика, УКРАИНА, МВФ
16:22 25.08.2026
 
Украина теряет 22,3 миллиарда долларов от теневой экономики, заявили в Раде

Гетманцев: бюджет Украины теряет более 22,3 миллиарда долларов в год от теневой экономики

© РИА Новости%Деньги
%Деньги - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2026
© РИА Новости
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. Более триллиона гривен (22,3 миллиарда долларов) теряет бюджет Украины от теневой экономики, сообщил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев.
"У нас более триллиона гривен составляют ежегодные потери бюджета от тени. В следующем (2027 - ред.) году это будет уже почти полтора триллиона (33,5 миллиарда долларов – ред.). Поэтому мы рассчитываем на обновленное Бюро экономической безопасности, обновленную таможню, где уже был проведен конкурс с участием международных партнеров, и ожидаем от них соответствующих результатов", - сказал Гетманцев в интервью украинскому изданию "Фокус".
Директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак в мае сообщала, что объем теневой экономики Украины оценивается в 45% ВВП, что требует от Киева мер по его сокращению.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
Киев пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2026
"Запад оплошал": Украине грозит дефицит военного бюджета на 23 млрд евро
13:39
 
ФинансыМировая экономикаУКРАИНАМВФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала