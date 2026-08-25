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Украина теряет 22,3 миллиарда долларов от теневой экономики, заявили в Раде

Украина теряет 22,3 миллиарда долларов от теневой экономики, заявили в Раде - 25.08.2026, ПРАЙМ

Украина теряет 22,3 миллиарда долларов от теневой экономики, заявили в Раде

Более триллиона гривен (22,3 миллиарда долларов) теряет бюджет Украины от теневой экономики, сообщил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев. | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T16:22+0300

2026-08-25T16:22+0300

2026-08-25T16:22+0300

финансы

мировая экономика

украина

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МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. Более триллиона гривен (22,3 миллиарда долларов) теряет бюджет Украины от теневой экономики, сообщил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев. "У нас более триллиона гривен составляют ежегодные потери бюджета от тени. В следующем (2027 - ред.) году это будет уже почти полтора триллиона (33,5 миллиарда долларов – ред.). Поэтому мы рассчитываем на обновленное Бюро экономической безопасности, обновленную таможню, где уже был проведен конкурс с участием международных партнеров, и ожидаем от них соответствующих результатов", - сказал Гетманцев в интервью украинскому изданию "Фокус". Директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак в мае сообщала, что объем теневой экономики Украины оценивается в 45% ВВП, что требует от Киева мер по его сокращению. Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов). Киев пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.

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финансы, мировая экономика, украина, мвф