Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украина ищет 6,7 миллиарда долларов для финансирования ВСУ, пишут СМИ - 25.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260825/ukraina-872673970.html
Украина ищет 6,7 миллиарда долларов для финансирования ВСУ, пишут СМИ
Украина ищет 6,7 миллиарда долларов для финансирования ВСУ, пишут СМИ - 25.08.2026, ПРАЙМ
Украина ищет 6,7 миллиарда долларов для финансирования ВСУ, пишут СМИ
Украина готовится снова увеличить расходы на оборону в бюджете на этот год минимум на 300 миллиардов гривен (6,7 миллиарда долларов) и ищет дополнительные... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T20:32+0300
2026-08-25T20:32+0300
мировая экономика
украина
киев
европа
владимир зеленский
всу
рада
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. Украина готовится снова увеличить расходы на оборону в бюджете на этот год минимум на 300 миллиардов гривен (6,7 миллиарда долларов) и ищет дополнительные источники финансирования, сообщает украинское издание "Экономическая правда". Министерство финансов Украины в конце мая сообщило, что Рада поддержала в первом чтении увеличение военных расходов бюджета Украины на 1,56 триллиона гривен (35,2 миллиарда долларов). В июне украинский парламент поддержал изменения во втором и окончательном чтении. "В этом году правительство также готовится вносить изменения в бюджет: речь идет об увеличении расходов обороны минимум на 300 миллиардов гривен (6,7 миллиарда долларов – ред.). при этом военные просят выделить дополнительно более 1 триллиона гривен. Источников финансирования таких расходов нет ни внутри разбитой войной экономики, ни в согласованных международными партнерами планах финансовой поддержки Украины", - говорится в статье, опубликованной на сайте "Экономической правды". По информации издания, украинское оборонное ведомство при экс-министре Михаиле Федорове просило выделить на дополнительное финансирование ВСУ в этом году 326 миллиардов гривен (7,2 миллиарда долларов). Новый глава украинского оборонного ведомства Евгений Хмара оценил потребность в финансировании в 1,1 триллиона гривен (24,5 миллиарда долларов). "Общий объем дополнительных расходов для всех сил обороны пока еще формируется, сообщил собеседник в минфине. Другой собеседник, ознакомленный с подготовкой изменений в государственный бюджет, сказал, что общий объем дополнительной потребности может достичь 600 миллиардов гривен (13,4 миллиарда долларов", - отметила "Экономическая правда". Издание добавило, что раньше властям удавалось найти источники покрытия дополнительных расходов, но в 2026 году ситуация с поиском денег выглядит критической. Ранее Владимир Зеленский на встрече с украинскими журналистами признал дефицит в украинском бюджете на ВСУ в размере 27 миллиардов долларов. Он потребовал у Европы уже сейчас дать часть денег из кредита ЕС, предусмотренного для Киева на следующий год, чтобы покрыть дефицит финансирования оборонных расходов. Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов и в него дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов. Бюджет на 2026 год предусматривает расходы примерно в 116 миллиардов долларов, доходы – около 68,6 миллиарда долларов. Закрывать "дыру" Киев намерен за счет внешнего финансирования.
https://1prime.ru/20260825/ukraina-872664211.html
https://1prime.ru/20260825/ukraina-872652384.html
украина
киев
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, киев, европа, владимир зеленский, всу, рада, ес
Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, ЕВРОПА, Владимир Зеленский, ВСУ, Рада, ЕС
20:32 25.08.2026
 
Украина ищет 6,7 миллиарда долларов для финансирования ВСУ, пишут СМИ

"Экономическая правда": Украина готовится увеличить оборонные расходы на 6,7 млрд долларов

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2026
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. Украина готовится снова увеличить расходы на оборону в бюджете на этот год минимум на 300 миллиардов гривен (6,7 миллиарда долларов) и ищет дополнительные источники финансирования, сообщает украинское издание "Экономическая правда".
Министерство финансов Украины в конце мая сообщило, что Рада поддержала в первом чтении увеличение военных расходов бюджета Украины на 1,56 триллиона гривен (35,2 миллиарда долларов). В июне украинский парламент поддержал изменения во втором и окончательном чтении.
"В этом году правительство также готовится вносить изменения в бюджет: речь идет об увеличении расходов обороны минимум на 300 миллиардов гривен (6,7 миллиарда долларов – ред.). при этом военные просят выделить дополнительно более 1 триллиона гривен. Источников финансирования таких расходов нет ни внутри разбитой войной экономики, ни в согласованных международными партнерами планах финансовой поддержки Украины", - говорится в статье, опубликованной на сайте "Экономической правды".
По информации издания, украинское оборонное ведомство при экс-министре Михаиле Федорове просило выделить на дополнительное финансирование ВСУ в этом году 326 миллиардов гривен (7,2 миллиарда долларов). Новый глава украинского оборонного ведомства Евгений Хмара оценил потребность в финансировании в 1,1 триллиона гривен (24,5 миллиарда долларов).
"Общий объем дополнительных расходов для всех сил обороны пока еще формируется, сообщил собеседник в минфине. Другой собеседник, ознакомленный с подготовкой изменений в государственный бюджет, сказал, что общий объем дополнительной потребности может достичь 600 миллиардов гривен (13,4 миллиарда долларов", - отметила "Экономическая правда".
%Деньги - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2026
Украина теряет 22,3 миллиарда долларов от теневой экономики, заявили в Раде
16:22
Издание добавило, что раньше властям удавалось найти источники покрытия дополнительных расходов, но в 2026 году ситуация с поиском денег выглядит критической.
Ранее Владимир Зеленский на встрече с украинскими журналистами признал дефицит в украинском бюджете на ВСУ в размере 27 миллиардов долларов. Он потребовал у Европы уже сейчас дать часть денег из кредита ЕС, предусмотренного для Киева на следующий год, чтобы покрыть дефицит финансирования оборонных расходов.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов и в него дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов. Бюджет на 2026 год предусматривает расходы примерно в 116 миллиардов долларов, доходы – около 68,6 миллиарда долларов. Закрывать "дыру" Киев намерен за счет внешнего финансирования.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2026
"Запад оплошал": Украине грозит дефицит военного бюджета на 23 млрд евро
13:39
 
Мировая экономикаУКРАИНАКиевЕВРОПАВладимир ЗеленскийВСУРадаЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала