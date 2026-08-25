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Украина ищет 6,7 миллиарда долларов для финансирования ВСУ, пишут СМИ

Украина ищет 6,7 миллиарда долларов для финансирования ВСУ, пишут СМИ - 25.08.2026, ПРАЙМ

Украина ищет 6,7 миллиарда долларов для финансирования ВСУ, пишут СМИ

Украина готовится снова увеличить расходы на оборону в бюджете на этот год минимум на 300 миллиардов гривен (6,7 миллиарда долларов) и ищет дополнительные... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T20:32+0300

2026-08-25T20:32+0300

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МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. Украина готовится снова увеличить расходы на оборону в бюджете на этот год минимум на 300 миллиардов гривен (6,7 миллиарда долларов) и ищет дополнительные источники финансирования, сообщает украинское издание "Экономическая правда". Министерство финансов Украины в конце мая сообщило, что Рада поддержала в первом чтении увеличение военных расходов бюджета Украины на 1,56 триллиона гривен (35,2 миллиарда долларов). В июне украинский парламент поддержал изменения во втором и окончательном чтении. "В этом году правительство также готовится вносить изменения в бюджет: речь идет об увеличении расходов обороны минимум на 300 миллиардов гривен (6,7 миллиарда долларов – ред.). при этом военные просят выделить дополнительно более 1 триллиона гривен. Источников финансирования таких расходов нет ни внутри разбитой войной экономики, ни в согласованных международными партнерами планах финансовой поддержки Украины", - говорится в статье, опубликованной на сайте "Экономической правды". По информации издания, украинское оборонное ведомство при экс-министре Михаиле Федорове просило выделить на дополнительное финансирование ВСУ в этом году 326 миллиардов гривен (7,2 миллиарда долларов). Новый глава украинского оборонного ведомства Евгений Хмара оценил потребность в финансировании в 1,1 триллиона гривен (24,5 миллиарда долларов). "Общий объем дополнительных расходов для всех сил обороны пока еще формируется, сообщил собеседник в минфине. Другой собеседник, ознакомленный с подготовкой изменений в государственный бюджет, сказал, что общий объем дополнительной потребности может достичь 600 миллиардов гривен (13,4 миллиарда долларов", - отметила "Экономическая правда". Издание добавило, что раньше властям удавалось найти источники покрытия дополнительных расходов, но в 2026 году ситуация с поиском денег выглядит критической. Ранее Владимир Зеленский на встрече с украинскими журналистами признал дефицит в украинском бюджете на ВСУ в размере 27 миллиардов долларов. Он потребовал у Европы уже сейчас дать часть денег из кредита ЕС, предусмотренного для Киева на следующий год, чтобы покрыть дефицит финансирования оборонных расходов. Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов и в него дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов. Бюджет на 2026 год предусматривает расходы примерно в 116 миллиардов долларов, доходы – около 68,6 миллиарда долларов. Закрывать "дыру" Киев намерен за счет внешнего финансирования.

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мировая экономика, украина, киев, европа, владимир зеленский, всу, рада, ес