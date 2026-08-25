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На Украине рассказали, как проблемы с экспортом ударят по урожаю зерновых - 25.08.2026, ПРАЙМ
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На Украине рассказали, как проблемы с экспортом ударят по урожаю зерновых
На Украине рассказали, как проблемы с экспортом ударят по урожаю зерновых - 25.08.2026, ПРАЙМ
На Украине рассказали, как проблемы с экспортом ударят по урожаю зерновых
Проблемы с экспортом ударят по урожаю зерновых следующего года на Украине, заявил генеральный директор одного из крупнейших украинских агрохолдингов Kernel... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T22:20+0300
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сельское хозяйство
мировая экономика
украина
польша
зерно
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Проблемы с экспортом ударят по урожаю зерновых следующего года на Украине, заявил генеральный директор одного из крупнейших украинских агрохолдингов Kernel Евгений Осипов. "Главная проблема: что мы будем делать с посевной кампанией весной следующего года. Если не будет решения проблемы экспорта, я считаю, что Украина сократит производство и не посеет около 20% земли. Это означает, что 12 миллионов тонн зерновых не будут произведены", - заявил Осипов в интервью агентству Блумберг. Осипов заявил западным журналистам, что к концу августа экспорт зерна с Украины сократился более чем на 90% по сравнению с показателями начала года. В результате украинские экспортеры были вынуждены складировать урожай этого года в хранилищах, емкость которых уже почти исчерпана. Как пишут журналисты западного агентства, зернохранилища на Украине переполнятся к началу ноября, если экспорт не удастся возобновить. Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий 23 июля сообщил, что суда перестали заходить в украинские порты, движение было приостановлено по решению судовладельцев. В начале августа украинская Ассоциация международных экспедиторов сообщила о транспортном коллапсе на польско-украинской границе на фоне блокады черноморских портов Украины. В очереди на выезд в Польшу стояло почти 6,5 тысячи грузовиков, время ожидания достигало 7 суток.
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сельское хозяйство, мировая экономика, украина, польша, зерно
Сельское хозяйство, Мировая экономика, УКРАИНА, ПОЛЬША, зерно
22:20 25.08.2026 (обновлено: 22:35 25.08.2026)
 
На Украине рассказали, как проблемы с экспортом ударят по урожаю зерновых

Осипов: проблемы с экспортом ударят по урожаю зерновых следующего года на Украине

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКолосья ячменя
Колосья ячменя - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Проблемы с экспортом ударят по урожаю зерновых следующего года на Украине, заявил генеральный директор одного из крупнейших украинских агрохолдингов Kernel Евгений Осипов.
"Главная проблема: что мы будем делать с посевной кампанией весной следующего года. Если не будет решения проблемы экспорта, я считаю, что Украина сократит производство и не посеет около 20% земли. Это означает, что 12 миллионов тонн зерновых не будут произведены", - заявил Осипов в интервью агентству Блумберг.
Осипов заявил западным журналистам, что к концу августа экспорт зерна с Украины сократился более чем на 90% по сравнению с показателями начала года. В результате украинские экспортеры были вынуждены складировать урожай этого года в хранилищах, емкость которых уже почти исчерпана. Как пишут журналисты западного агентства, зернохранилища на Украине переполнятся к началу ноября, если экспорт не удастся возобновить.
Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий 23 июля сообщил, что суда перестали заходить в украинские порты, движение было приостановлено по решению судовладельцев. В начале августа украинская Ассоциация международных экспедиторов сообщила о транспортном коллапсе на польско-украинской границе на фоне блокады черноморских портов Украины. В очереди на выезд в Польшу стояло почти 6,5 тысячи грузовиков, время ожидания достигало 7 суток.
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