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Управляющий Блиновской попросил исключить из конкурсной массы все ее активы
Управляющий Блиновской попросил исключить из конкурсной массы все ее активы - 25.08.2026, ПРАЙМ
Управляющий Блиновской попросил исключить из конкурсной массы все ее активы
Финансовый управляющий Елены Блиновской просит арбитражный суд Москвы исключить из ее конкурсной массы все активы "королевы марафонов" и ее мужа Алексея... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T18:48+0300
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МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. Финансовый управляющий Елены Блиновской просит арбитражный суд Москвы исключить из ее конкурсной массы все активы "королевы марафонов" и ее мужа Алексея Блиновского, которые ранее были конфискованы в доход государства в рамках уголовного дела, следует из материалов, имеющихся у РИА Новости. Информацию также подтвердил агентству источник, знакомый с деталями дела о банкротстве Блиновской. Заявление Марии Ознобихиной об исключении имущества из конкурсной массы должника поступило в суд 14 августа. Его рассмотрение назначено на 9 ноября. "Речь идет о конфискованном по приговору суда имуществе должника и ее мужа", - сказал источник РИА Новости. Савеловский суд Москвы 3 марта приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом в 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд конфисковал в доход государства ранее арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ. Блиновская была задержана в апреле 2023 года. У самой Блиновской были конфискованы земельный участок в Истринском районе Подмосковья, здание в дачном поселке "Миллениум парк" в городском округе Истра, три помещения в Москве, на улице Серпуховской вал, земельный участок в Ялте, автомобили Bentley Continental и Lamborghini Urus, а также денежные средства на счетах. Среди конфискованного имущества мужа – около 40 земельных участков в Костромской и Ярославской областях, Крыму и Адыгее, порядка 15 зданий в этих же регионах, машиноместа в Москве, несколько автоприцепов, два гидроцикла, снегоболотоход, маломерное судно, автомобиль УАЗ и денежные средства. Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом в ноябре 2024 года по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества. Основной кредитор блогера – ФНС России. Суд в феврале 2025 года включил требование ФНС в лице московской инспекции №6 в реестр требований кредиторов Блиновской в размере около 1,2 миллиарда рублей, в том числе основной долг в размере около 588 миллионов, пени в размере более 353 миллионов и штрафы в размере около 227 миллионов рублей. Также в реестре есть требования ВТБ на сумму почти 269 миллионов рублей и Сбербанка в размере около 13 миллионов рублей.
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Финансы, Банки, МОСКВА, Московская область, ПОДМОСКОВЬЕ, ФНС России, ФНС, УАЗ
Управляющий Блиновской попросил исключить из конкурсной массы все ее активы
Управляющий Блиновской попросил исключить из конкурсной массы все ее конфискованные активы
МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. Финансовый управляющий Елены Блиновской просит арбитражный суд Москвы исключить из ее конкурсной массы все активы "королевы марафонов" и ее мужа Алексея Блиновского, которые ранее были конфискованы в доход государства в рамках уголовного дела, следует из материалов, имеющихся у РИА Новости.
Информацию также подтвердил агентству источник, знакомый с деталями дела о банкротстве Блиновской.
Заявление Марии Ознобихиной об исключении имущества из конкурсной массы должника поступило в суд 14 августа. Его рассмотрение назначено на 9 ноября.
"Речь идет о конфискованном по приговору суда имуществе должника и ее мужа", - сказал источник РИА Новости.
Савеловский суд Москвы 3 марта приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом в 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд конфисковал в доход государства ранее арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.
У самой Блиновской были конфискованы земельный участок в Истринском районе Подмосковья, здание в дачном поселке "Миллениум парк" в городском округе Истра, три помещения в Москве, на улице Серпуховской вал, земельный участок в Ялте, автомобили Bentley Continental и Lamborghini Urus, а также денежные средства на счетах.
Среди конфискованного имущества мужа – около 40 земельных участков в Костромской и Ярославской областях, Крыму и Адыгее, порядка 15 зданий в этих же регионах, машиноместа в Москве, несколько автоприцепов, два гидроцикла, снегоболотоход, маломерное судно, автомобиль УАЗ и денежные средства.
Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом в ноябре 2024 года по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества.
Основной кредитор блогера – ФНС России. Суд в феврале 2025 года включил требование ФНС в лице московской инспекции №6 в реестр требований кредиторов Блиновской в размере около 1,2 миллиарда рублей, в том числе основной долг в размере около 588 миллионов, пени в размере более 353 миллионов и штрафы в размере около 227 миллионов рублей.
Также в реестре есть требования ВТБ на сумму почти 269 миллионов рублей и Сбербанка в размере около 13 миллионов рублей.