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Управляющий Блиновской попросил исключить из конкурсной массы все ее активы

Управляющий Блиновской попросил исключить из конкурсной массы все ее активы - 25.08.2026, ПРАЙМ

Управляющий Блиновской попросил исключить из конкурсной массы все ее активы

Финансовый управляющий Елены Блиновской просит арбитражный суд Москвы исключить из ее конкурсной массы все активы "королевы марафонов" и ее мужа Алексея... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T18:48+0300

2026-08-25T18:48+0300

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МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. Финансовый управляющий Елены Блиновской просит арбитражный суд Москвы исключить из ее конкурсной массы все активы "королевы марафонов" и ее мужа Алексея Блиновского, которые ранее были конфискованы в доход государства в рамках уголовного дела, следует из материалов, имеющихся у РИА Новости. Информацию также подтвердил агентству источник, знакомый с деталями дела о банкротстве Блиновской. Заявление Марии Ознобихиной об исключении имущества из конкурсной массы должника поступило в суд 14 августа. Его рассмотрение назначено на 9 ноября. "Речь идет о конфискованном по приговору суда имуществе должника и ее мужа", - сказал источник РИА Новости. Савеловский суд Москвы 3 марта приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом в 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд конфисковал в доход государства ранее арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ. Блиновская была задержана в апреле 2023 года. У самой Блиновской были конфискованы земельный участок в Истринском районе Подмосковья, здание в дачном поселке "Миллениум парк" в городском округе Истра, три помещения в Москве, на улице Серпуховской вал, земельный участок в Ялте, автомобили Bentley Continental и Lamborghini Urus, а также денежные средства на счетах. Среди конфискованного имущества мужа – около 40 земельных участков в Костромской и Ярославской областях, Крыму и Адыгее, порядка 15 зданий в этих же регионах, машиноместа в Москве, несколько автоприцепов, два гидроцикла, снегоболотоход, маломерное судно, автомобиль УАЗ и денежные средства. Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом в ноябре 2024 года по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества. Основной кредитор блогера – ФНС России. Суд в феврале 2025 года включил требование ФНС в лице московской инспекции №6 в реестр требований кредиторов Блиновской в размере около 1,2 миллиарда рублей, в том числе основной долг в размере около 588 миллионов, пени в размере более 353 миллионов и штрафы в размере около 227 миллионов рублей. Также в реестре есть требования ВТБ на сумму почти 269 миллионов рублей и Сбербанка в размере около 13 миллионов рублей.

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