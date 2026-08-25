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Utair успешно завершил тестирование электронных накладных - 25.08.2026, ПРАЙМ
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Utair успешно завершил тестирование электронных накладных
Utair успешно завершил тестирование электронных накладных - 25.08.2026, ПРАЙМ
Utair успешно завершил тестирование электронных накладных
Авиакомпания Utair ("ЮТэйр") успешно завершила тестирование передачи документов в Государственную информационную систему электронных перевозочных документов... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T14:10+0300
2026-08-25T14:10+0300
бизнес
ютэйр
аэрофлот
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания Utair ("ЮТэйр") успешно завершила тестирование передачи документов в Государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) и готова к внедрению электронных грузовых накладных, сообщил перевозчик. "С 1 сентября оформление грузовых авианакладных в электронном виде становится обязательным для всех участников рынка. "ЮТэйр" к новому стандарту готов! Мы успешно завершили тестирование передачи документов в Государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) Минтранса России", - говорится в сообщении. Авиакомпания отмечает, что благодаря внедрению электронных накладных грузы обрабатываются и оформляются быстрее, отслеживать логистику становится проще. Сервис полностью соответствует актуальным требованиям законодательства. "Госсистема подтвердила: цифровой формат корректен, а вся цепочка работает надежно и без сбоев", - добавили в Utair. Ранее в августе "Аэрофлот" сообщил, что оформил первую в России электронную грузовую авиационную накладную через ГИС ЭПД.
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бизнес, ютэйр, аэрофлот
Бизнес, ЮТэйр, Аэрофлот
14:10 25.08.2026
 
Utair успешно завершил тестирование электронных накладных

Авиакомпания Utair успешно завершила тестирование передачи документов в ГИС ЭПД

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "UTair" в международном аэропорту "Казань"
Самолет авиакомпании UTair в международном аэропорту Казань - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания Utair ("ЮТэйр") успешно завершила тестирование передачи документов в Государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) и готова к внедрению электронных грузовых накладных, сообщил перевозчик.
"С 1 сентября оформление грузовых авианакладных в электронном виде становится обязательным для всех участников рынка. "ЮТэйр" к новому стандарту готов! Мы успешно завершили тестирование передачи документов в Государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) Минтранса России", - говорится в сообщении.
Авиакомпания отмечает, что благодаря внедрению электронных накладных грузы обрабатываются и оформляются быстрее, отслеживать логистику становится проще. Сервис полностью соответствует актуальным требованиям законодательства.
"Госсистема подтвердила: цифровой формат корректен, а вся цепочка работает надежно и без сбоев", - добавили в Utair.
Ранее в августе "Аэрофлот" сообщил, что оформил первую в России электронную грузовую авиационную накладную через ГИС ЭПД.
 
БизнесЮТэйрАэрофлот
 
 
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