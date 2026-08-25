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Utair успешно завершил тестирование электронных накладных

Utair успешно завершил тестирование электронных накладных - 25.08.2026, ПРАЙМ

Utair успешно завершил тестирование электронных накладных

Авиакомпания Utair ("ЮТэйр") успешно завершила тестирование передачи документов в Государственную информационную систему электронных перевозочных документов... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T14:10+0300

2026-08-25T14:10+0300

2026-08-25T14:10+0300

бизнес

ютэйр

аэрофлот

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания Utair ("ЮТэйр") успешно завершила тестирование передачи документов в Государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) и готова к внедрению электронных грузовых накладных, сообщил перевозчик. "С 1 сентября оформление грузовых авианакладных в электронном виде становится обязательным для всех участников рынка. "ЮТэйр" к новому стандарту готов! Мы успешно завершили тестирование передачи документов в Государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) Минтранса России", - говорится в сообщении. Авиакомпания отмечает, что благодаря внедрению электронных накладных грузы обрабатываются и оформляются быстрее, отслеживать логистику становится проще. Сервис полностью соответствует актуальным требованиям законодательства. "Госсистема подтвердила: цифровой формат корректен, а вся цепочка работает надежно и без сбоев", - добавили в Utair. Ранее в августе "Аэрофлот" сообщил, что оформил первую в России электронную грузовую авиационную накладную через ГИС ЭПД.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, ютэйр, аэрофлот