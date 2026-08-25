https://1prime.ru/20260825/uzbekistan-872660545.html
Снижение цен на золото сократит доходы Узбекистана на 1% ВВП
Снижение цен на золото сократит доходы Узбекистана на 1% ВВП - 25.08.2026, ПРАЙМ
Снижение цен на золото сократит доходы Узбекистана на 1% ВВП
Возможное снижение мировых цен на золото в 2027−2028 годах может сократить поступления Узбекистана по текущему счету платежного баланса, примерно эквивалентную... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T15:03+0300
2026-08-25T15:03+0300
2026-08-25T15:03+0300
мировая экономика
узбекистан
ташкент
s&p
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_c83f27411227d8c823448ac9941d0f38.jpg
ТАШКЕНТ, 25 авг – ПРАЙМ. Возможное снижение мировых цен на золото в 2027−2028 годах может сократить поступления Узбекистана по текущему счету платежного баланса, примерно эквивалентную 1% ВВП, заявил директор S&P Global Ratings Роман Рыбалкин. "Мы прогнозируем снижение цен на золото, и это очень важный фактор для Узбекистана с точки зрения текущего счета. Наши предположения показывают, что в 2027−2028 годах динамика цен на золото может создать негативный эффект примерно в 1% ВВП с точки зрения поступлений по текущему счету", — сказал Рыбалкин, выступая на международном форуме Silk Road Finance & Technology Forum в Ташкенте. Он отметил, что изменение цены золота также заметно отражается на бюджетных доходах Узбекистана. "Изменение цены примерно на 500 долларов означает чуть менее 1 миллиарда долларов государственных доходов", - отметил представитель S&P. По данным официальной статистики, Узбекистан в прошлом году увеличил экспорт золота в стоимостном выражении в 1,32 раза по сравнению с годом ранее, до 9,9 миллиарда долларов, при этом поставки драгметалла на внешние рынки в четвертом квартале практически не осуществлялись. А доля золота в общем экспорте Узбекистана увеличилась до 29,3% с 27,8% в 2024 году. Узбекистан - один из крупных мировых поставщиков золота на мировой рынок. Его добычу осуществляют Навоийский горно-металлургический комбинат (НГМК) и Алмалыкский горно-металлургический комбинат (АГМК, Ташкентская область). По официальным данным, Узбекистан намерен к 2030 году довести добычу золота до 175 тонн с 118,4 тонны в 2025 году.
узбекистан
ташкент
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_8781c0ce32920ccac8a2deef27036aec.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, узбекистан, ташкент, s&p
Мировая экономика, УЗБЕКИСТАН, Ташкент, S&P
Снижение цен на золото сократит доходы Узбекистана на 1% ВВП
S&P: снижение мировых цен на золото сократит поступления Узбекистана в 1% ВВП
ТАШКЕНТ, 25 авг – ПРАЙМ. Возможное снижение мировых цен на золото в 2027−2028 годах может сократить поступления Узбекистана по текущему счету платежного баланса, примерно эквивалентную 1% ВВП, заявил директор S&P Global Ratings Роман Рыбалкин.
"Мы прогнозируем снижение цен на золото, и это очень важный фактор для Узбекистана
с точки зрения текущего счета. Наши предположения показывают, что в 2027−2028 годах динамика цен на золото может создать негативный эффект примерно в 1% ВВП с точки зрения поступлений по текущему счету", — сказал Рыбалкин, выступая на международном форуме Silk Road Finance & Technology Forum в Ташкенте
.
Он отметил, что изменение цены золота также заметно отражается на бюджетных доходах Узбекистана. "Изменение цены примерно на 500 долларов означает чуть менее 1 миллиарда долларов государственных доходов", - отметил представитель S&P
.
По данным официальной статистики, Узбекистан в прошлом году увеличил экспорт золота в стоимостном выражении в 1,32 раза по сравнению с годом ранее, до 9,9 миллиарда долларов, при этом поставки драгметалла на внешние рынки в четвертом квартале практически не осуществлялись. А доля золота в общем экспорте Узбекистана увеличилась до 29,3% с 27,8% в 2024 году.
Узбекистан - один из крупных мировых поставщиков золота на мировой рынок. Его добычу осуществляют Навоийский горно-металлургический комбинат (НГМК) и Алмалыкский горно-металлургический комбинат (АГМК, Ташкентская область). По официальным данным, Узбекистан намерен к 2030 году довести добычу золота до 175 тонн с 118,4 тонны в 2025 году.