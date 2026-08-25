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Снижение цен на золото сократит доходы Узбекистана на 1% ВВП

Снижение цен на золото сократит доходы Узбекистана на 1% ВВП - 25.08.2026, ПРАЙМ

Снижение цен на золото сократит доходы Узбекистана на 1% ВВП

Возможное снижение мировых цен на золото в 2027−2028 годах может сократить поступления Узбекистана по текущему счету платежного баланса, примерно эквивалентную... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T15:03+0300

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2026-08-25T15:03+0300

мировая экономика

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 25 авг – ПРАЙМ. Возможное снижение мировых цен на золото в 2027−2028 годах может сократить поступления Узбекистана по текущему счету платежного баланса, примерно эквивалентную 1% ВВП, заявил директор S&P Global Ratings Роман Рыбалкин. "Мы прогнозируем снижение цен на золото, и это очень важный фактор для Узбекистана с точки зрения текущего счета. Наши предположения показывают, что в 2027−2028 годах динамика цен на золото может создать негативный эффект примерно в 1% ВВП с точки зрения поступлений по текущему счету", — сказал Рыбалкин, выступая на международном форуме Silk Road Finance & Technology Forum в Ташкенте. Он отметил, что изменение цены золота также заметно отражается на бюджетных доходах Узбекистана. "Изменение цены примерно на 500 долларов означает чуть менее 1 миллиарда долларов государственных доходов", - отметил представитель S&P. По данным официальной статистики, Узбекистан в прошлом году увеличил экспорт золота в стоимостном выражении в 1,32 раза по сравнению с годом ранее, до 9,9 миллиарда долларов, при этом поставки драгметалла на внешние рынки в четвертом квартале практически не осуществлялись. А доля золота в общем экспорте Узбекистана увеличилась до 29,3% с 27,8% в 2024 году. Узбекистан - один из крупных мировых поставщиков золота на мировой рынок. Его добычу осуществляют Навоийский горно-металлургический комбинат (НГМК) и Алмалыкский горно-металлургический комбинат (АГМК, Ташкентская область). По официальным данным, Узбекистан намерен к 2030 году довести добычу золота до 175 тонн с 118,4 тонны в 2025 году.

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мировая экономика, узбекистан, ташкент, s&p