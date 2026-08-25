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Британия возобновит добычу вольфрама на руднике в Девоне
Британия возобновит добычу вольфрама на руднике в Девоне - 25.08.2026, ПРАЙМ
Британия возобновит добычу вольфрама на руднике в Девоне
Великобритания возобновит добычу вольфрама, необходимого в оборонной промышленности, на руднике Хемердон на юго-западе страны, сообщил во вторник британский... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T21:56+0300
2026-08-25T21:56+0300
2026-08-25T21:57+0300
великобритания
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ЛОНДОН, 25 авг - ПРАЙМ. Великобритания возобновит добычу вольфрама, необходимого в оборонной промышленности, на руднике Хемердон на юго-западе страны, сообщил во вторник британский фонд национального благосостояния. "Фонд национального благосостояния инвестирует 71 миллион фунтов стерлингов (96 миллионов долларов - ред.) в компанию Tungsten West для поддержки возобновления добычи вольфрама и олова на руднике Хемердон в Девоне", - говорится в сообщении. Отмечается, что рудник обеспечит поставки вольфрама британской оборонной и аэрокосмической промышленности. Ожидается, что компания Tungsten West начнет добычу олова и вольфрама к концу этого года. На полную мощность в 3 300 тонн вольфрамового концентрата в год рудник выйдет в начале 2027 года. Хемердон является одним из крупнейших в мире месторождений вольфрама. Рудник был открыт в 1867 году и работал бесперебойно до 1944 года. Он возобновил работу в 2015 году, однако в 2018 году вновь закрылся из-за отсутствия финансирования.
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великобритания
Британия возобновит добычу вольфрама на руднике в Девоне
Британия возобновит добычу вольфрама на руднике Хемердон на юго-западе страны
ЛОНДОН, 25 авг - ПРАЙМ. Великобритания возобновит добычу вольфрама, необходимого в оборонной промышленности, на руднике Хемердон на юго-западе страны, сообщил во вторник британский фонд национального благосостояния.
"Фонд национального благосостояния инвестирует 71 миллион фунтов стерлингов (96 миллионов долларов - ред.) в компанию Tungsten West для поддержки возобновления добычи вольфрама и олова на руднике Хемердон в Девоне", - говорится в сообщении.
Отмечается, что рудник обеспечит поставки вольфрама британской оборонной и аэрокосмической промышленности.
Ожидается, что компания Tungsten West начнет добычу олова и вольфрама к концу этого года. На полную мощность в 3 300 тонн вольфрамового концентрата в год рудник выйдет в начале 2027 года.
Хемердон является одним из крупнейших в мире месторождений вольфрама. Рудник был открыт в 1867 году и работал бесперебойно до 1944 года. Он возобновил работу в 2015 году, однако в 2018 году вновь закрылся из-за отсутствия финансирования.