https://1prime.ru/20260825/visa-872665252.html

Дочерняя компания Visa снизила чистый убыток в 2,5 раза

Дочерняя компания Visa снизила чистый убыток в 2,5 раза - 25.08.2026, ПРАЙМ

Дочерняя компания Visa снизила чистый убыток в 2,5 раза

Российская дочерняя компания Visa – ООО "Виза" – по итогам 2025 года снизила чистый убыток в 2,5 раза - до 572 миллионов рублей, следует из отчета компании. | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T16:41+0300

2026-08-25T16:41+0300

2026-08-25T16:41+0300

бизнес

финансы

visa

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872665252.jpg?1787665307

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Российская дочерняя компания Visa – ООО "Виза" – по итогам 2025 года снизила чистый убыток в 2,5 раза - до 572 миллионов рублей, следует из отчета компании. Показатель по итогам прошлого года составил 572,065 миллиона рублей после убытка 1,434 миллиарда рублей годом ранее. Убыток от продаж составил 121,6 миллиона рублей, что на 15,4% меньше аналогичного показателя предшествующего года. ООО "Виза" зарегистрировано в России с 2009 года. Американской Visa International Service Association принадлежит 99% компании, еще 1% – Visa International Holdings LLC. Генеральным директором с 2019 года является Михаил Бернер.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, visa