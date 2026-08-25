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Дочерняя компания Visa снизила чистый убыток в 2,5 раза - 25.08.2026, ПРАЙМ
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Дочерняя компания Visa снизила чистый убыток в 2,5 раза
Дочерняя компания Visa снизила чистый убыток в 2,5 раза - 25.08.2026, ПРАЙМ
Дочерняя компания Visa снизила чистый убыток в 2,5 раза
Российская дочерняя компания Visa – ООО "Виза" – по итогам 2025 года снизила чистый убыток в 2,5 раза - до 572 миллионов рублей, следует из отчета компании. | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T16:41+0300
2026-08-25T16:41+0300
бизнес
финансы
visa
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Российская дочерняя компания Visa – ООО "Виза" – по итогам 2025 года снизила чистый убыток в 2,5 раза - до 572 миллионов рублей, следует из отчета компании. Показатель по итогам прошлого года составил 572,065 миллиона рублей после убытка 1,434 миллиарда рублей годом ранее. Убыток от продаж составил 121,6 миллиона рублей, что на 15,4% меньше аналогичного показателя предшествующего года. ООО "Виза" зарегистрировано в России с 2009 года. Американской Visa International Service Association принадлежит 99% компании, еще 1% – Visa International Holdings LLC. Генеральным директором с 2019 года является Михаил Бернер.
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192
40
192
40
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5
4.7
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192
40
192
40
бизнес, финансы, visa
Бизнес, Финансы, Visa
16:41 25.08.2026
 
Дочерняя компания Visa снизила чистый убыток в 2,5 раза

Дочерняя компания Visa по итогам 2025 года снизила чистый убыток в 2,5 раза

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Российская дочерняя компания Visa – ООО "Виза" – по итогам 2025 года снизила чистый убыток в 2,5 раза - до 572 миллионов рублей, следует из отчета компании.
Показатель по итогам прошлого года составил 572,065 миллиона рублей после убытка 1,434 миллиарда рублей годом ранее.
Убыток от продаж составил 121,6 миллиона рублей, что на 15,4% меньше аналогичного показателя предшествующего года.
ООО "Виза" зарегистрировано в России с 2009 года. Американской Visa International Service Association принадлежит 99% компании, еще 1% – Visa International Holdings LLC. Генеральным директором с 2019 года является Михаил Бернер.
 
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