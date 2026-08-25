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ЦБ рассказал, как изменились ставки по вкладам в десяти крупнейших банках
ЦБ рассказал, как изменились ставки по вкладам в десяти крупнейших банках - 25.08.2026, ПРАЙМ
ЦБ рассказал, как изменились ставки по вкладам в десяти крупнейших банках
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков в России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады августа выросла... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T16:05+0300
2026-08-25T16:05+0300
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков в России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады августа выросла на 0,01 процентного пункта - до 12,90% годовых, следует из материалов Банка России. Рекордно высокий показатель средней ставки по вкладам за всю историю измерений был зафиксирован во второй декаде декабря 2024 года - 22,28%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%). Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. В список банков, по которым проводится наблюдение, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "Почта банк", "Московский кредитный банк", Т-Банк, ПСБ и Совкомбанк.
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финансы, банки, банк россии, вклады, общество , россия
Финансы, Банки, Банк России, Вклады, Общество , РОССИЯ
ЦБ рассказал, как изменились ставки по вкладам в десяти крупнейших банках
ЦБ: средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках выросла до 12,90%
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков в России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады августа выросла на 0,01 процентного пункта - до 12,90% годовых, следует из материалов Банка России.
Рекордно высокий показатель средней ставки по вкладам за всю историю измерений был зафиксирован во второй декаде декабря 2024 года - 22,28%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%).
Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.
В список банков, по которым проводится наблюдение, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "Почта банк", "Московский кредитный банк", Т-Банк, ПСБ и Совкомбанк.
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