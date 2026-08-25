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Volkswagen может сократить до 140 тысяч рабочих мест - 25.08.2026, ПРАЙМ
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Volkswagen может сократить до 140 тысяч рабочих мест
Volkswagen может сократить до 140 тысяч рабочих мест - 25.08.2026, ПРАЙМ
Volkswagen может сократить до 140 тысяч рабочих мест
Сокращения в автоконцерне Volkswagen могут затронуть до 140 тысяч рабочих мест, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на представителей профсоюза. | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T13:10+0300
2026-08-25T13:10+0300
бизнес
германия
европа
volkswagen
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Сокращения в автоконцерне Volkswagen могут затронуть до 140 тысяч рабочих мест, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на представителей профсоюза.  "В то время как руководство наметило сокращения, которые могут ликвидировать до 100 тысяч мест, представители профсоюза заявили, что еще 40 тысячам рабочих, возможно, придется уйти, если находящиеся под угрозой закрытия заводы в Германии будут вынуждены прекратить работу", - передает агентство.  Ранее сообщалось, что руководство Volkswagen на этой неделе проведет серию встреч с сотрудниками немецких заводов на фоне заявления о "более чем критическом" положении компании. Генеральный директор автоконцерна Оливер Блюме заявлял, что Volkswagen необходимо сократить производственные мощности в Европе более чем на 500 тысяч автомобилей в год. При этом он пока не объявлял о закрытии конкретных заводов, но предупредил, что немецкие предприятия компании слишком дороги по сравнению с конкурентами.  
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бизнес, германия, европа, volkswagen
Бизнес, ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА, Volkswagen
13:10 25.08.2026
 
Volkswagen может сократить до 140 тысяч рабочих мест

Блумберг: сокращения в Volkswagen могут затронуть до 140 тысяч рабочих мест

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Сокращения в автоконцерне Volkswagen могут затронуть до 140 тысяч рабочих мест, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на представителей профсоюза.
 "В то время как руководство наметило сокращения, которые могут ликвидировать до 100 тысяч мест, представители профсоюза заявили, что еще 40 тысячам рабочих, возможно, придется уйти, если находящиеся под угрозой закрытия заводы в Германии будут вынуждены прекратить работу", - передает агентство.
 Ранее сообщалось, что руководство Volkswagen на этой неделе проведет серию встреч с сотрудниками немецких заводов на фоне заявления о "более чем критическом" положении компании. Генеральный директор автоконцерна Оливер Блюме заявлял, что Volkswagen необходимо сократить производственные мощности в Европе более чем на 500 тысяч автомобилей в год. При этом он пока не объявлял о закрытии конкретных заводов, но предупредил, что немецкие предприятия компании слишком дороги по сравнению с конкурентами.  
 
БизнесГЕРМАНИЯЕВРОПАVolkswagen
 
 
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