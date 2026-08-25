Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В аэропорту Вологды построят новую взлетно-посадочную полосу - 25.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260825/vologda-872662122.html
В аэропорту Вологды построят новую взлетно-посадочную полосу
В аэропорту Вологды построят новую взлетно-посадочную полосу - 25.08.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Вологды построят новую взлетно-посадочную полосу
Новую взлетно-посадочную полосу построят в аэропорту Вологды, соответствующее заключение выдала Главгосэкспертиза, сообщил Минтранс РФ. | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T15:38+0300
2026-08-25T15:38+0300
бизнес
вологда
москва
санкт-петербург
главгосэкспертиза
ssj-100
a320neo
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872662122.jpg?1787661488
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Новую взлетно-посадочную полосу построят в аэропорту Вологды, соответствующее заключение выдала Главгосэкспертиза, сообщил Минтранс РФ. "Аэропорт Вологды получит новую взлетно-посадочную полосу. Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на модернизацию инфраструктуры воздушной гавани с удлинением ВПП (взлетно-посадочной полосы - ред.)", - говорится в сообщении. Сейчас аэропорт с полосой в 1500 метров может обслуживать только небольшие региональные лайнеры, отметили в Минтрансе. Удлиненная до 2500 метров полоса откроет доступ к среднемагистральным воздушным судам, как SSJ-100, Ту-204, Boeing 737, Airbus A320. Таким образом, авиакомпании смогут перевозить больше пассажиров и у них появится возможность открыть новые направления не только в Москву и Санкт-Петербург, но и в другие крупные города страны. Ранее было одобрено строительство нового терминала, добавили в министерстве. Также по нацпроекту "Эффективная транспортная система" специалисты обновят рулежные дорожки, перрон, радионавигационное и светосигнальное оборудование, а также возведут ряд технических объектов. Работы ведутся по поручению президента в рамках подготовки к 880-летию города.
вологда
москва
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, вологда, москва, санкт-петербург, главгосэкспертиза, ssj-100, a320neo
Бизнес, Вологда, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Главгосэкспертиза, SSJ-100, A320neo
15:38 25.08.2026
 
В аэропорту Вологды построят новую взлетно-посадочную полосу

В аэропорту Вологды построят новую взлетно-посадочную полосу

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Новую взлетно-посадочную полосу построят в аэропорту Вологды, соответствующее заключение выдала Главгосэкспертиза, сообщил Минтранс РФ.
"Аэропорт Вологды получит новую взлетно-посадочную полосу. Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на модернизацию инфраструктуры воздушной гавани с удлинением ВПП (взлетно-посадочной полосы - ред.)", - говорится в сообщении.
Сейчас аэропорт с полосой в 1500 метров может обслуживать только небольшие региональные лайнеры, отметили в Минтрансе.
Удлиненная до 2500 метров полоса откроет доступ к среднемагистральным воздушным судам, как SSJ-100, Ту-204, Boeing 737, Airbus A320.
Таким образом, авиакомпании смогут перевозить больше пассажиров и у них появится возможность открыть новые направления не только в Москву и Санкт-Петербург, но и в другие крупные города страны.
Ранее было одобрено строительство нового терминала, добавили в министерстве. Также по нацпроекту "Эффективная транспортная система" специалисты обновят рулежные дорожки, перрон, радионавигационное и светосигнальное оборудование, а также возведут ряд технических объектов. Работы ведутся по поручению президента в рамках подготовки к 880-летию города.
 
БизнесВологдаМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГГлавгосэкспертизаSSJ-100A320neo
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала