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В аэропорту Вологды построят новую взлетно-посадочную полосу

В аэропорту Вологды построят новую взлетно-посадочную полосу - 25.08.2026, ПРАЙМ

В аэропорту Вологды построят новую взлетно-посадочную полосу

Новую взлетно-посадочную полосу построят в аэропорту Вологды, соответствующее заключение выдала Главгосэкспертиза, сообщил Минтранс РФ. | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T15:38+0300

2026-08-25T15:38+0300

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Новую взлетно-посадочную полосу построят в аэропорту Вологды, соответствующее заключение выдала Главгосэкспертиза, сообщил Минтранс РФ. "Аэропорт Вологды получит новую взлетно-посадочную полосу. Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на модернизацию инфраструктуры воздушной гавани с удлинением ВПП (взлетно-посадочной полосы - ред.)", - говорится в сообщении. Сейчас аэропорт с полосой в 1500 метров может обслуживать только небольшие региональные лайнеры, отметили в Минтрансе. Удлиненная до 2500 метров полоса откроет доступ к среднемагистральным воздушным судам, как SSJ-100, Ту-204, Boeing 737, Airbus A320. Таким образом, авиакомпании смогут перевозить больше пассажиров и у них появится возможность открыть новые направления не только в Москву и Санкт-Петербург, но и в другие крупные города страны. Ранее было одобрено строительство нового терминала, добавили в министерстве. Также по нацпроекту "Эффективная транспортная система" специалисты обновят рулежные дорожки, перрон, радионавигационное и светосигнальное оборудование, а также возведут ряд технических объектов. Работы ведутся по поручению президента в рамках подготовки к 880-летию города.

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