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В аэропорту Вологды построят новую взлетно-посадочную полосу
В аэропорту Вологды построят новую взлетно-посадочную полосу - 25.08.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Вологды построят новую взлетно-посадочную полосу
Новую взлетно-посадочную полосу построят в аэропорту Вологды, соответствующее заключение выдала Главгосэкспертиза, сообщил Минтранс РФ. | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T15:38+0300
2026-08-25T15:38+0300
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Новую взлетно-посадочную полосу построят в аэропорту Вологды, соответствующее заключение выдала Главгосэкспертиза, сообщил Минтранс РФ.
"Аэропорт Вологды получит новую взлетно-посадочную полосу. Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на модернизацию инфраструктуры воздушной гавани с удлинением ВПП (взлетно-посадочной полосы - ред.)", - говорится в сообщении.
Сейчас аэропорт с полосой в 1500 метров может обслуживать только небольшие региональные лайнеры, отметили в Минтрансе.
Удлиненная до 2500 метров полоса откроет доступ к среднемагистральным воздушным судам, как SSJ-100, Ту-204, Boeing 737, Airbus A320.
Таким образом, авиакомпании смогут перевозить больше пассажиров и у них появится возможность открыть новые направления не только в Москву и Санкт-Петербург, но и в другие крупные города страны.
Ранее было одобрено строительство нового терминала, добавили в министерстве. Также по нацпроекту "Эффективная транспортная система" специалисты обновят рулежные дорожки, перрон, радионавигационное и светосигнальное оборудование, а также возведут ряд технических объектов. Работы ведутся по поручению президента в рамках подготовки к 880-летию города.
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бизнес, вологда, москва, санкт-петербург, главгосэкспертиза, ssj-100, a320neo
Бизнес, Вологда, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Главгосэкспертиза, SSJ-100, A320neo
В аэропорту Вологды построят новую взлетно-посадочную полосу
В аэропорту Вологды построят новую взлетно-посадочную полосу
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Новую взлетно-посадочную полосу построят в аэропорту Вологды, соответствующее заключение выдала Главгосэкспертиза, сообщил Минтранс РФ.
"Аэропорт Вологды получит новую взлетно-посадочную полосу. Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на модернизацию инфраструктуры воздушной гавани с удлинением ВПП (взлетно-посадочной полосы - ред.)", - говорится в сообщении.
Сейчас аэропорт с полосой в 1500 метров может обслуживать только небольшие региональные лайнеры, отметили в Минтрансе.
Удлиненная до 2500 метров полоса откроет доступ к среднемагистральным воздушным судам, как SSJ-100, Ту-204, Boeing 737, Airbus A320.
Таким образом, авиакомпании смогут перевозить больше пассажиров и у них появится возможность открыть новые направления не только в Москву и Санкт-Петербург, но и в другие крупные города страны.
Ранее было одобрено строительство нового терминала, добавили в министерстве. Также по нацпроекту "Эффективная транспортная система" специалисты обновят рулежные дорожки, перрон, радионавигационное и светосигнальное оборудование, а также возведут ряд технических объектов. Работы ведутся по поручению президента в рамках подготовки к 880-летию города.