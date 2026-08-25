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Врачей из Благовещенска отправили на помощь пострадавшим при пожаре на АГХК

Врачей из Благовещенска отправили на помощь пострадавшим при пожаре на АГХК - 25.08.2026, ПРАЙМ

Врачей из Благовещенска отправили на помощь пострадавшим при пожаре на АГХК

Врачей из областной больницы в Благовещенске отправили для помощи на пожаре в Амурском газохимическом комплексе, ожидается доставка пострадавших, сообщили РИА... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T13:04+0300

2026-08-25T13:04+0300

2026-08-25T13:08+0300

общество

здоровье

благовещенск

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ВЛАДИВОСТОК, 25 авг – ПРАЙМ. Врачей из областной больницы в Благовещенске отправили для помощи на пожаре в Амурском газохимическом комплексе, ожидается доставка пострадавших, сообщили РИА Новости в Амурской областной клинической больнице. Ранее в пресс-службе предприятия сообщили, что на территории площадки строительства АГХК произошло возгорание. Угрозы для жителей прилегающих территорий нет. В пресс-службе предприятия РИА Новости уточнили, что возгорание локализовано. Позже на предприятии сообщили, что госпитализированы пять человек, в том числе сотрудники организаций-подрядчиков. Остальным, обратившимся с легкими повреждениями - порезы и ушибы, оказана медицинская помощь. "Наших врачей туда отправили. Ждем, когда привезут пострадавших", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что пока неизвестно, сколько человек доставят.

благовещенск

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общество , здоровье, благовещенск