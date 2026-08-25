Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Врачей из Благовещенска отправили на помощь пострадавшим при пожаре на АГХК - 25.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260825/vrachi-872652314.html
Врачей из Благовещенска отправили на помощь пострадавшим при пожаре на АГХК
Врачей из Благовещенска отправили на помощь пострадавшим при пожаре на АГХК - 25.08.2026, ПРАЙМ
Врачей из Благовещенска отправили на помощь пострадавшим при пожаре на АГХК
Врачей из областной больницы в Благовещенске отправили для помощи на пожаре в Амурском газохимическом комплексе, ожидается доставка пострадавших, сообщили РИА... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T13:04+0300
2026-08-25T13:08+0300
общество
здоровье
благовещенск
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872652314.jpg?1787652536
ВЛАДИВОСТОК, 25 авг – ПРАЙМ. Врачей из областной больницы в Благовещенске отправили для помощи на пожаре в Амурском газохимическом комплексе, ожидается доставка пострадавших, сообщили РИА Новости в Амурской областной клинической больнице. Ранее в пресс-службе предприятия сообщили, что на территории площадки строительства АГХК произошло возгорание. Угрозы для жителей прилегающих территорий нет. В пресс-службе предприятия РИА Новости уточнили, что возгорание локализовано. Позже на предприятии сообщили, что госпитализированы пять человек, в том числе сотрудники организаций-подрядчиков. Остальным, обратившимся с легкими повреждениями - порезы и ушибы, оказана медицинская помощь. "Наших врачей туда отправили. Ждем, когда привезут пострадавших", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что пока неизвестно, сколько человек доставят.
благовещенск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , здоровье, благовещенск
Общество , Здоровье, Благовещенск
13:04 25.08.2026 (обновлено: 13:08 25.08.2026)
 
Врачей из Благовещенска отправили на помощь пострадавшим при пожаре на АГХК

Врачей из Благовещенска отправили для помощи на пожаре в Амурском газохимическом комплексе

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 25 авг – ПРАЙМ. Врачей из областной больницы в Благовещенске отправили для помощи на пожаре в Амурском газохимическом комплексе, ожидается доставка пострадавших, сообщили РИА Новости в Амурской областной клинической больнице.
Ранее в пресс-службе предприятия сообщили, что на территории площадки строительства АГХК произошло возгорание. Угрозы для жителей прилегающих территорий нет. В пресс-службе предприятия РИА Новости уточнили, что возгорание локализовано. Позже на предприятии сообщили, что госпитализированы пять человек, в том числе сотрудники организаций-подрядчиков. Остальным, обратившимся с легкими повреждениями - порезы и ушибы, оказана медицинская помощь.
"Наших врачей туда отправили. Ждем, когда привезут пострадавших", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что пока неизвестно, сколько человек доставят.
 
ОбществоЗдоровьеБлаговещенск
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала