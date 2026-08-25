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ВВП Германии во II квартале вырос на 0,2%
ВВП Германии во II квартале вырос на 0,2% - 25.08.2026, ПРАЙМ
ВВП Германии во II квартале вырос на 0,2%
ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, во втором квартале вырос на 0,2% в квартальном выражении, полагают аналитики, опрошенные... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T08:18+0300
2026-08-25T08:18+0300
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, во втором квартале вырос на 0,2% в квартальном выражении, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) опубликует соответствующие данные во вторник, 25 августа, в 9.00 мск. Прогноз совпадает с предварительной оценкой.
В 11.00 мск исследовательский институт IFO опубликует данные об индексе делового климата в Германии. Аналитики полагают, что показатель в августе вырос до 87,2 пункта с уровня июля в 86,6 пункта.
В 17.00 мск аналитическая компания Conference Board опубликует данные об индексе доверия потребителей в США. Аналитики считают, что в августе показатель вырос до 91,2 пункта с показателя июля в 90,8 пункта.
В то же время бюро переписи населения американского министерства торговли опубликует данные о продажах новых домов в стране в июле. Аналитики ждут, что показатель за указанный период составил 620 тысяч новостроек.
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мировая экономика, германия, европа, сша, ifo, conference board
Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА, США, IFO, Conference Board
ВВП Германии во II квартале вырос на 0,2%
Trading Economics: ВВП Германии во II квартале вырос на 0,2%
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, во втором квартале вырос на 0,2% в квартальном выражении, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) опубликует соответствующие данные во вторник, 25 августа, в 9.00 мск. Прогноз совпадает с предварительной оценкой.
В 11.00 мск исследовательский институт IFO опубликует данные об индексе делового климата в Германии. Аналитики полагают, что показатель в августе вырос до 87,2 пункта с уровня июля в 86,6 пункта.
В 17.00 мск аналитическая компания Conference Board опубликует данные об индексе доверия потребителей в США. Аналитики считают, что в августе показатель вырос до 91,2 пункта с показателя июля в 90,8 пункта.
В то же время бюро переписи населения американского министерства торговли опубликует данные о продажах новых домов в стране в июле. Аналитики ждут, что показатель за указанный период составил 620 тысяч новостроек.