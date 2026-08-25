https://1prime.ru/20260825/vvp-872642319.html

ВВП Германии во II квартале вырос на 0,2%

ВВП Германии во II квартале вырос на 0,2% - 25.08.2026, ПРАЙМ

ВВП Германии во II квартале вырос на 0,2%

ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, во втором квартале вырос на 0,2% в квартальном выражении, полагают аналитики, опрошенные... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T08:18+0300

2026-08-25T08:18+0300

2026-08-25T08:18+0300

мировая экономика

германия

европа

сша

ifo

conference board

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872642319.jpg?1787635126

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, во втором квартале вырос на 0,2% в квартальном выражении, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) опубликует соответствующие данные во вторник, 25 августа, в 9.00 мск. Прогноз совпадает с предварительной оценкой. В 11.00 мск исследовательский институт IFO опубликует данные об индексе делового климата в Германии. Аналитики полагают, что показатель в августе вырос до 87,2 пункта с уровня июля в 86,6 пункта. В 17.00 мск аналитическая компания Conference Board опубликует данные об индексе доверия потребителей в США. Аналитики считают, что в августе показатель вырос до 91,2 пункта с показателя июля в 90,8 пункта. В то же время бюро переписи населения американского министерства торговли опубликует данные о продажах новых домов в стране в июле. Аналитики ждут, что показатель за указанный период составил 620 тысяч новостроек.

германия

европа

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, германия, европа, сша, ifo, conference board