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ВВП Германии в I квартале вырос на 0,3%
ВВП Германии в I квартале вырос на 0,3% - 25.08.2026, ПРАЙМ
ВВП Германии в I квартале вырос на 0,3%
ВВП крупнейшей экономики ЕС, Германии, по окончательной оценке, с учетом сезонных корректировок в прошлом квартале увеличился на 0,3% в квартальном выражении,... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T09:19+0300
2026-08-25T09:19+0300
2026-08-25T09:19+0300
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики ЕС, Германии, по окончательной оценке, с учетом сезонных корректировок в прошлом квартале увеличился на 0,3% в квартальном выражении, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Предварительная оценка предполагала рост показателя на 0,2%.
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мировая экономика, финансы, германия, ес
Мировая экономика, Финансы, ГЕРМАНИЯ, ЕС
ВВП Германии в I квартале вырос на 0,3%
Destatis: ВВП крупнейшей экономики ЕС в I квартале вырос на 0,3%