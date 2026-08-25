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Россия нарастила генерацию из возобновляемых источников на 14,6%
Россия нарастила генерацию из возобновляемых источников на 14,6% - 25.08.2026, ПРАЙМ
Россия нарастила генерацию из возобновляемых источников на 14,6%
Выработка электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в России за по итогам первого полугодия выросла на 14,61% и составила 7,61 ГВт, следует из... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T17:08+0300
2026-08-25T17:08+0300
2026-08-25T17:17+0300
россия
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Выработка электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в России за по итогам первого полугодия выросла на 14,61% и составила 7,61 ГВт, следует из данных информационного обзора Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ). "По состоянию на 1 июля 2026 года совокупная установленная мощность объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии в России составляет 7 609 МВт", - сказано в материалах. В прошлых обзорах АРВЭ указывалось, что совокупный объем выработки электроэнергии всеми объектами такой генерации в России по состоянию на 1 июля 2025 года составил 6,64 ГВт. Таким образом, показатель вырос на 14,61%. Согласно представленной таблице, мощность солнечных электростанций (СЭС) в январе-июне увеличилась на 16,5% - до 2,97 ГВт. При этом показатель ветровых электростанций (ВЭС) в свою очередь вырос на 21,4% и достиг 3,12 ГВт. Мощность малых гидроэлектростанций осталась на уровне аналогичного периода прошлого года - 1,31 ГВт. С начала 2014 года по 1 июля 2026 года были введены в эксплуатацию объекты ВИЭ-генерации общей мощностью 6,019 ГВт, в том числе 2,662 ГВт пришлись на солнечную энергетику, 3,017 ГВт - на ветроэнергетику, 212 МВт - на малую гидрогенерацию. При этом к вводу запланировано еще 6,9 ГВт, следует из обзора.
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россия
Россия нарастила генерацию из возобновляемых источников на 14,6%
АРВЭ: выработка электроэнергии из ВИЭ в России за полгода выросла на 14,61 процента
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Выработка электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в России за по итогам первого полугодия выросла на 14,61% и составила 7,61 ГВт, следует из данных информационного обзора Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ).
"По состоянию на 1 июля 2026 года совокупная установленная мощность объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии в России составляет 7 609 МВт", - сказано в материалах.
В прошлых обзорах АРВЭ указывалось, что совокупный объем выработки электроэнергии всеми объектами такой генерации в России по состоянию на 1 июля 2025 года составил 6,64 ГВт. Таким образом, показатель вырос на 14,61%.
Согласно представленной таблице, мощность солнечных электростанций (СЭС) в январе-июне увеличилась на 16,5% - до 2,97 ГВт. При этом показатель ветровых электростанций (ВЭС) в свою очередь вырос на 21,4% и достиг 3,12 ГВт. Мощность малых гидроэлектростанций осталась на уровне аналогичного периода прошлого года - 1,31 ГВт.
С начала 2014 года по 1 июля 2026 года были введены в эксплуатацию объекты ВИЭ-генерации общей мощностью 6,019 ГВт, в том числе 2,662 ГВт пришлись на солнечную энергетику, 3,017 ГВт - на ветроэнергетику, 212 МВт - на малую гидрогенерацию. При этом к вводу запланировано еще 6,9 ГВт, следует из обзора.