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Россия нарастила генерацию из возобновляемых источников на 14,6%

Россия нарастила генерацию из возобновляемых источников на 14,6% - 25.08.2026, ПРАЙМ

Россия нарастила генерацию из возобновляемых источников на 14,6%

Выработка электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в России за по итогам первого полугодия выросла на 14,61% и составила 7,61 ГВт, следует из... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T17:08+0300

2026-08-25T17:08+0300

2026-08-25T17:17+0300

россия

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Выработка электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в России за по итогам первого полугодия выросла на 14,61% и составила 7,61 ГВт, следует из данных информационного обзора Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ). "По состоянию на 1 июля 2026 года совокупная установленная мощность объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии в России составляет 7 609 МВт", - сказано в материалах. В прошлых обзорах АРВЭ указывалось, что совокупный объем выработки электроэнергии всеми объектами такой генерации в России по состоянию на 1 июля 2025 года составил 6,64 ГВт. Таким образом, показатель вырос на 14,61%. Согласно представленной таблице, мощность солнечных электростанций (СЭС) в январе-июне увеличилась на 16,5% - до 2,97 ГВт. При этом показатель ветровых электростанций (ВЭС) в свою очередь вырос на 21,4% и достиг 3,12 ГВт. Мощность малых гидроэлектростанций осталась на уровне аналогичного периода прошлого года - 1,31 ГВт. С начала 2014 года по 1 июля 2026 года были введены в эксплуатацию объекты ВИЭ-генерации общей мощностью 6,019 ГВт, в том числе 2,662 ГВт пришлись на солнечную энергетику, 3,017 ГВт - на ветроэнергетику, 212 МВт - на малую гидрогенерацию. При этом к вводу запланировано еще 6,9 ГВт, следует из обзора.

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