Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия нарастила генерацию из возобновляемых источников на 14,6% - 25.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260825/vyrabotka-872665658.html
Россия нарастила генерацию из возобновляемых источников на 14,6%
Россия нарастила генерацию из возобновляемых источников на 14,6% - 25.08.2026, ПРАЙМ
Россия нарастила генерацию из возобновляемых источников на 14,6%
Выработка электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в России за по итогам первого полугодия выросла на 14,61% и составила 7,61 ГВт, следует из... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T17:08+0300
2026-08-25T17:17+0300
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872665658.jpg?1787667420
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Выработка электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в России за по итогам первого полугодия выросла на 14,61% и составила 7,61 ГВт, следует из данных информационного обзора Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ). "По состоянию на 1 июля 2026 года совокупная установленная мощность объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии в России составляет 7 609 МВт", - сказано в материалах. В прошлых обзорах АРВЭ указывалось, что совокупный объем выработки электроэнергии всеми объектами такой генерации в России по состоянию на 1 июля 2025 года составил 6,64 ГВт. Таким образом, показатель вырос на 14,61%. Согласно представленной таблице, мощность солнечных электростанций (СЭС) в январе-июне увеличилась на 16,5% - до 2,97 ГВт. При этом показатель ветровых электростанций (ВЭС) в свою очередь вырос на 21,4% и достиг 3,12 ГВт. Мощность малых гидроэлектростанций осталась на уровне аналогичного периода прошлого года - 1,31 ГВт. С начала 2014 года по 1 июля 2026 года были введены в эксплуатацию объекты ВИЭ-генерации общей мощностью 6,019 ГВт, в том числе 2,662 ГВт пришлись на солнечную энергетику, 3,017 ГВт - на ветроэнергетику, 212 МВт - на малую гидрогенерацию. При этом к вводу запланировано еще 6,9 ГВт, следует из обзора.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия
РОССИЯ
17:08 25.08.2026 (обновлено: 17:17 25.08.2026)
 
Россия нарастила генерацию из возобновляемых источников на 14,6%

АРВЭ: выработка электроэнергии из ВИЭ в России за полгода выросла на 14,61 процента

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Выработка электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в России за по итогам первого полугодия выросла на 14,61% и составила 7,61 ГВт, следует из данных информационного обзора Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ).
"По состоянию на 1 июля 2026 года совокупная установленная мощность объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии в России составляет 7 609 МВт", - сказано в материалах.
В прошлых обзорах АРВЭ указывалось, что совокупный объем выработки электроэнергии всеми объектами такой генерации в России по состоянию на 1 июля 2025 года составил 6,64 ГВт. Таким образом, показатель вырос на 14,61%.
Согласно представленной таблице, мощность солнечных электростанций (СЭС) в январе-июне увеличилась на 16,5% - до 2,97 ГВт. При этом показатель ветровых электростанций (ВЭС) в свою очередь вырос на 21,4% и достиг 3,12 ГВт. Мощность малых гидроэлектростанций осталась на уровне аналогичного периода прошлого года - 1,31 ГВт.
С начала 2014 года по 1 июля 2026 года были введены в эксплуатацию объекты ВИЭ-генерации общей мощностью 6,019 ГВт, в том числе 2,662 ГВт пришлись на солнечную энергетику, 3,017 ГВт - на ветроэнергетику, 212 МВт - на малую гидрогенерацию. При этом к вводу запланировано еще 6,9 ГВт, следует из обзора.
 
РОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала