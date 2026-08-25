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Waymo запустит сервис для заказа беспилотного такси в Мюнхене

Waymo запустит сервис для заказа беспилотного такси в Мюнхене - 25.08.2026, ПРАЙМ

Waymo запустит сервис для заказа беспилотного такси в Мюнхене

Американская компания Waymo, специализирующаяся на технологиях автономного вождения, сообщила, что запустит сервис для заказа беспилотного такси в Мюнхене к... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T20:13+0300

2026-08-25T20:13+0300

2026-08-25T20:13+0300

бизнес

мюнхен

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сша

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БЕРЛИН, 25 авг - ПРАЙМ. Американская компания Waymo, специализирующаяся на технологиях автономного вождения, сообщила, что запустит сервис для заказа беспилотного такси в Мюнхене к концу 2027 года. "Waymo начинает подготовку к запуску нашего сервиса для заказа полностью беспилотного такси в Мюнхене, Германия... Мы рассчитываем сделать коммерческий сервис доступным для всех к концу 2027 года", - говорится в пресс-релизе на сайте компании. Как отмечается, автомобили появятся на улицах Мюнхена в ближайшие недели. На первом этапе машинами Waymo будут управлять подготовленные специалисты. Этот этап, по сообщению компании, необходим, чтобы создать точные карты городских автодорог и проверить, насколько встроенная в автомобили система Waymo Driver адаптирована под особенности дорожного движения в Мюнхене. Waymo, принадлежащая компании Google Alphabet, эксплуатирует беспилотные автомобили в нескольких крупных городах по всей территории США, также она собиралась распространить свою деятельность и на Лондон.

мюнхен

германия

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бизнес, мюнхен, германия, сша