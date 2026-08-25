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Доходы Кеннеди-центра рухнули после переименования в честь Трампа, пишет WP - 25.08.2026, ПРАЙМ
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Доходы Кеннеди-центра рухнули после переименования в честь Трампа, пишет WP
Доходы Кеннеди-центра рухнули после переименования в честь Трампа, пишет WP - 25.08.2026, ПРАЙМ
Доходы Кеннеди-центра рухнули после переименования в честь Трампа, пишет WP
Доходы Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне резко упали после решения попечительского совета переименовать учреждение в честь... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T22:58+0300
2026-08-25T22:58+0300
бизнес
мировая экономика
вашингтон
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дональд трамп
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washington post
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ВАШИНГТОН, 25 авг - ПРАЙМ. Доходы Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне резко упали после решения попечительского совета переименовать учреждение в честь президента США Дональда Трампа, сообщает газета Washington Post со ссылкой на конфиденциальные документы. Согласно оказавшимся в распоряжении издания отчетам, центр, по прогнозам, недосчитается почти 100 миллионов долларов запланированных доходов: коммерческая выручка окажется на 70% ниже целевых показателей, а пожертвования упадут на 25%, что приведет к бюджетному дефициту в 23 миллиона долларов. "Спонсоры исчезли, продажи билетов исчезли, артисты исчезли - это было похоже на конец света", - описал последствия смены вывески источник газеты. При этом представитель Кеннеди-центра возложил ответственность за финансовые проблемы на предыдущих управленцев, заявив, что новое название, напротив, привлекло спонсоров для ремонта. В свою очередь представитель Белого дома Лиз Хьюстон отметила, что Трамп выделил необходимые ресурсы на восстановление учреждения. В декабре 2025 года на фасаде Кеннеди-центра появилась фамилия Дональда Трампа, а в марте управляющий совет единогласно поддержал планы администрации закрыть учреждение на двухлетнюю реконструкцию стоимостью 257 миллионов долларов. Однако в мае суд в Вашингтоне запретил переименовывать центр без одобрения конгресса, а также заблокировал ремонт театра, намеченный на июль. Как сообщало агентство Ассошиэйтед Пресс, после апелляции администрации совет вновь проголосовал за добавление имени американского лидера на здание.
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бизнес, мировая экономика, вашингтон, сша, дональд трамп, джон кеннеди, washington post
Бизнес, Мировая экономика, ВАШИНГТОН, США, Дональд Трамп, Джон Кеннеди, Washington Post
22:58 25.08.2026
 
Доходы Кеннеди-центра рухнули после переименования в честь Трампа, пишет WP

WP: доходы Кеннеди-центра в Вашингтоне резко упали после переименования в честь Трампа

© РИА Новости . Игорь Наймушин | Перейти в медиабанкЦентр Трампа-Кеннеди в Вашингтоне
Центр Трампа-Кеннеди в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2026
© РИА Новости . Игорь Наймушин
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ВАШИНГТОН, 25 авг - ПРАЙМ. Доходы Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне резко упали после решения попечительского совета переименовать учреждение в честь президента США Дональда Трампа, сообщает газета Washington Post со ссылкой на конфиденциальные документы.
Согласно оказавшимся в распоряжении издания отчетам, центр, по прогнозам, недосчитается почти 100 миллионов долларов запланированных доходов: коммерческая выручка окажется на 70% ниже целевых показателей, а пожертвования упадут на 25%, что приведет к бюджетному дефициту в 23 миллиона долларов.
"Спонсоры исчезли, продажи билетов исчезли, артисты исчезли - это было похоже на конец света", - описал последствия смены вывески источник газеты.
При этом представитель Кеннеди-центра возложил ответственность за финансовые проблемы на предыдущих управленцев, заявив, что новое название, напротив, привлекло спонсоров для ремонта. В свою очередь представитель Белого дома Лиз Хьюстон отметила, что Трамп выделил необходимые ресурсы на восстановление учреждения.
В декабре 2025 года на фасаде Кеннеди-центра появилась фамилия Дональда Трампа, а в марте управляющий совет единогласно поддержал планы администрации закрыть учреждение на двухлетнюю реконструкцию стоимостью 257 миллионов долларов. Однако в мае суд в Вашингтоне запретил переименовывать центр без одобрения конгресса, а также заблокировал ремонт театра, намеченный на июль. Как сообщало агентство Ассошиэйтед Пресс, после апелляции администрации совет вновь проголосовал за добавление имени американского лидера на здание.
 
БизнесМировая экономикаВАШИНГТОНСШАДональд ТрампДжон КеннедиWashington Post
 
 
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