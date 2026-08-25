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Доходы Кеннеди-центра рухнули после переименования в честь Трампа, пишет WP

Доходы Кеннеди-центра рухнули после переименования в честь Трампа, пишет WP - 25.08.2026, ПРАЙМ

Доходы Кеннеди-центра рухнули после переименования в честь Трампа, пишет WP

Доходы Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне резко упали после решения попечительского совета переименовать учреждение в честь... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T22:58+0300

2026-08-25T22:58+0300

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ВАШИНГТОН, 25 авг - ПРАЙМ. Доходы Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне резко упали после решения попечительского совета переименовать учреждение в честь президента США Дональда Трампа, сообщает газета Washington Post со ссылкой на конфиденциальные документы. Согласно оказавшимся в распоряжении издания отчетам, центр, по прогнозам, недосчитается почти 100 миллионов долларов запланированных доходов: коммерческая выручка окажется на 70% ниже целевых показателей, а пожертвования упадут на 25%, что приведет к бюджетному дефициту в 23 миллиона долларов. "Спонсоры исчезли, продажи билетов исчезли, артисты исчезли - это было похоже на конец света", - описал последствия смены вывески источник газеты. При этом представитель Кеннеди-центра возложил ответственность за финансовые проблемы на предыдущих управленцев, заявив, что новое название, напротив, привлекло спонсоров для ремонта. В свою очередь представитель Белого дома Лиз Хьюстон отметила, что Трамп выделил необходимые ресурсы на восстановление учреждения. В декабре 2025 года на фасаде Кеннеди-центра появилась фамилия Дональда Трампа, а в марте управляющий совет единогласно поддержал планы администрации закрыть учреждение на двухлетнюю реконструкцию стоимостью 257 миллионов долларов. Однако в мае суд в Вашингтоне запретил переименовывать центр без одобрения конгресса, а также заблокировал ремонт театра, намеченный на июль. Как сообщало агентство Ассошиэйтед Пресс, после апелляции администрации совет вновь проголосовал за добавление имени американского лидера на здание.

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бизнес, мировая экономика, вашингтон, сша, дональд трамп, джон кеннеди, washington post