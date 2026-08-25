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Росимущество планирует перечислить в бюджет около 600 миллиардов рублей
Росимущество планирует перечислить в бюджет около 600 миллиардов рублей - 25.08.2026, ПРАЙМ
Росимущество планирует перечислить в бюджет около 600 миллиардов рублей
Росимущество по итогам года планирует перечислить в бюджет РФ около 600 миллиардов рублей, сообщил глава ведомства Вадим Яковенко на встрече с премьер-министром | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T11:09+0300
2026-08-25T11:09+0300
2026-08-25T11:09+0300
россия
михаил мишустин
росимущество
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Росимущество по итогам года планирует перечислить в бюджет РФ около 600 миллиардов рублей, сообщил глава ведомства Вадим Яковенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. "По итогу года, вместе с дивидендами, которые наше агентство также обеспечивает поступление (в бюджет РФ - ред.), соберем около 600 миллиардов рублей. Такую планку мы себе ставим", - сказал Яковенко.
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россия, михаил мишустин, росимущество
РОССИЯ, Михаил Мишустин, Росимущество
Росимущество планирует перечислить в бюджет около 600 миллиардов рублей
Яковенко: Росимущество по итогам года планирует перечислить в бюджет 600 миллиардов рублей
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Росимущество по итогам года планирует перечислить в бюджет РФ около 600 миллиардов рублей, сообщил глава ведомства Вадим Яковенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
"По итогу года, вместе с дивидендами, которые наше агентство также обеспечивает поступление (в бюджет РФ - ред.), соберем около 600 миллиардов рублей. Такую планку мы себе ставим", - сказал Яковенко.