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Курс юаня на Мосбирже вырос на 4 копейки
Курс юаня на Мосбирже вырос на 4 копейки - 25.08.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже вырос на 4 копейки
Рубль в начале торгов вторника слабеет к юаню: курс китайской валюты повышается до 12,53 рубля, следует из данных Московской биржи. | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T10:14+0300
2026-08-25T10:14+0300
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Рубль в начале торгов вторника слабеет к юаню: курс китайской валюты повышается до 12,53 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск рос на 4 копейки по отношению к предыдущему закрытию, до 12,53 рубля.
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Курс юаня на Мосбирже вырос на 4 копейки
Курс юаня на Мосбирже вырос на 4 копейки до 12,53 рубля впервые с 11 января