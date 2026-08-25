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Два сотрудника Запорожской АЭС получили ранения при атаке беспилотника

Два сотрудника Запорожской АЭС получили ранения при атаке беспилотника - 25.08.2026, ПРАЙМ

Два сотрудника Запорожской АЭС получили ранения при атаке беспилотника

Два сотрудника Запорожской АЭС ранены в результате атаки дрона ВСУ, один из них в тяжелом состоянии, второй – в состоянии средней тяжести, сообщила пресс-служба | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T16:19+0300

2026-08-25T16:19+0300

2026-08-25T16:57+0300

происшествия

запорожская аэс

всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - ПРАЙМ. Два сотрудника Запорожской АЭС ранены в результате атаки дрона ВСУ, один из них в тяжелом состоянии, второй – в состоянии средней тяжести, сообщила пресс-служба станции."В результате целенаправленной атаки украинского беспилотника получили ранения два сотрудника Запорожской АЭС... Удар был произведен целенаправленно по атомщикам, которые обеспечивали функционирование объекта" , - говорится в сообщении.Атака произошла в районе гидротехнических сооружений станции в момент, когда сотрудники ремонтно-строительного цеха выполняли свои должностные обязанности, уточнили в пресс-службе. Там добавили, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь."Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, второй - в состоянии средней тяжести. Оба сотрудника были оперативно эвакуированы в медицинское учреждение. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, состояние пострадавших находится под контролем врачей" , - говорится в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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запорожская аэс, всу