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Два сотрудника Запорожской АЭС получили ранения при атаке беспилотника - 25.08.2026, ПРАЙМ
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Два сотрудника Запорожской АЭС получили ранения при атаке беспилотника
Два сотрудника Запорожской АЭС получили ранения при атаке беспилотника - 25.08.2026, ПРАЙМ
Два сотрудника Запорожской АЭС получили ранения при атаке беспилотника
Два сотрудника Запорожской АЭС ранены в результате атаки дрона ВСУ, один из них в тяжелом состоянии, второй – в состоянии средней тяжести, сообщила пресс-служба | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T16:19+0300
2026-08-25T16:57+0300
происшествия
запорожская аэс
всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - ПРАЙМ. Два сотрудника Запорожской АЭС ранены в результате атаки дрона ВСУ, один из них в тяжелом состоянии, второй – в состоянии средней тяжести, сообщила пресс-служба станции."В результате целенаправленной атаки украинского беспилотника получили ранения два сотрудника Запорожской АЭС... Удар был произведен целенаправленно по атомщикам, которые обеспечивали функционирование объекта" , - говорится в сообщении.Атака произошла в районе гидротехнических сооружений станции в момент, когда сотрудники ремонтно-строительного цеха выполняли свои должностные обязанности, уточнили в пресс-службе. Там добавили, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь."Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, второй - в состоянии средней тяжести. Оба сотрудника были оперативно эвакуированы в медицинское учреждение. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, состояние пострадавших находится под контролем врачей" , - говорится в сообщении.
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40
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5
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запорожская аэс, всу
Происшествия, Запорожская АЭС, ВСУ
16:19 25.08.2026 (обновлено: 16:57 25.08.2026)
 
Два сотрудника Запорожской АЭС получили ранения при атаке беспилотника

Два сотрудника Запорожской АЭС пострадали при атаке дрона ВСУ, один в тяжелом состоянии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - ПРАЙМ. Два сотрудника Запорожской АЭС ранены в результате атаки дрона ВСУ, один из них в тяжелом состоянии, второй – в состоянии средней тяжести, сообщила пресс-служба станции.
"В результате целенаправленной атаки украинского беспилотника получили ранения два сотрудника Запорожской АЭС... Удар был произведен целенаправленно по атомщикам, которые обеспечивали функционирование объекта" , - говорится в сообщении.
Атака произошла в районе гидротехнических сооружений станции в момент, когда сотрудники ремонтно-строительного цеха выполняли свои должностные обязанности, уточнили в пресс-службе. Там добавили, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
"Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, второй - в состоянии средней тяжести. Оба сотрудника были оперативно эвакуированы в медицинское учреждение. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, состояние пострадавших находится под контролем врачей" , - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияЗапорожская АЭСВСУ
 
 
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