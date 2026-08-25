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Замглавы МИД России отметил активизацию сотрудничества с Оманом

Замглавы МИД России отметил активизацию сотрудничества с Оманом - 25.08.2026, ПРАЙМ

Замглавы МИД России отметил активизацию сотрудничества с Оманом

Российско-Оманские отношения заметно активизировались за последние время, сотрудничество между странами развивается в торговой и инвестиционной сферах, в... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T20:22+0300

2026-08-25T20:22+0300

2026-08-25T20:22+0300

россия

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оман

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Российско-Оманские отношения заметно активизировались за последние время, сотрудничество между странами развивается в торговой и инвестиционной сферах, в области туризма, рассказал заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко. "Султанат Оман – страна с богатой историей и уникальной культурой, отношения России с которой традиционно строятся на принципах взаимного уважения, дружбы и доверия. За последние несколько лет Российско-Оманские связи заметно активизировались. С удовлетворением отмечаем поступательное развитие сотрудничества в торговой и инвестиционной сферах",- сказал он в ходе встречи, посвященной Международной выставке "Россия – Оман", которая откроется 16 ноябре в Маскате. По его словам, в настоящее время ведется подготовка к проведению первого заседания совместной российско-оманской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству. "Деятельность комиссии, которой отводится важная координирующая роль, будет безусловно способствовать структуризации нашей совместной работы на всех направлениях",- подчеркнул он. По словам Борисенко, свою активность наращивает также Российско-Оманский деловой совет, укрепляется кооперация с султанатом по линии субъектов Российской Федерации. Неуклонно растут объемы взаимных деловых и туристических поездок, значительный импульс этому придало вступившее в силу 18 июля 2025 года межправительственное соглашение об отмене визовых требований для граждан обоих государств, добавил замминистра. "Убежден, что выставка "Россия - Оман 2026" зарекомендует себя как эффективная комплексная бизнес-платформа, которая объединит под своим зонтиком представителей государственного сектора, инвесторов, бизнес-лидеров и многочисленные частные компании и станет надежной площадкой для установления партнерских отношений и укрепления экономического сотрудничества", - заключил Борисенко.

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россия, бизнес, оман