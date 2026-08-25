https://1prime.ru/20260825/zapad-872657095.html

Переданные Западом ВСУ танки простаивают в укрытиях, пишет NYT

Переданные Западом ВСУ танки простаивают в укрытиях, пишет NYT - 25.08.2026, ПРАЙМ

Переданные Западом ВСУ танки простаивают в укрытиях, пишет NYT

Переданные Западом Украине танки практически не используются ВСУ, они стоят в укрытиях и покрываются паутиной, так как не могут противостоять дронам, пишет... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T14:30+0300

2026-08-25T14:30+0300

2026-08-25T14:30+0300

мировая экономика

общество

украина

запад

всу

new york times

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/08/19/872657004_0:126:3192:1922_1920x0_80_0_0_42ffacceb5185f48cfe20dcea9e5061b.jpg

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Переданные Западом Украине танки практически не используются ВСУ, они стоят в укрытиях и покрываются паутиной, так как не могут противостоять дронам, пишет газета New York Times. "Когда-то самые востребованные Украиной западные вооружения, танки теперь по большей части простаивают, укрытые в лесах и собирающие паутину", - говорится в сообщении издания. В статье речь идет о 33-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, которая, как напоминает газета, была сформирована отчасти для того, чтобы получить западные танки. Отмечается, что танки мало что могут противопоставить недорогим дронам, которые на данный момент доминируют на поле боя на Украине. Танковый батальон 33-й бригады перестал получать боевые задания, уточняет New York Times. Теперь, по словам одного из украинских военных, танки можно применять только в ненастную погоду, поскольку она усложняет использование БПЛА. В ноябре газета Mundo сообщала, что большая часть бронетехники ВСУ уничтожена, а та, что осталась, не используется из-за уязвимости на поле боя, бывшие танковые экипажи задействуются в качестве пехоты.

украина

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , украина, запад, всу, new york times