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Переданные Западом ВСУ танки простаивают в укрытиях, пишет NYT - 25.08.2026, ПРАЙМ
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Переданные Западом ВСУ танки простаивают в укрытиях, пишет NYT
Переданные Западом ВСУ танки простаивают в укрытиях, пишет NYT - 25.08.2026, ПРАЙМ
Переданные Западом ВСУ танки простаивают в укрытиях, пишет NYT
Переданные Западом Украине танки практически не используются ВСУ, они стоят в укрытиях и покрываются паутиной, так как не могут противостоять дронам, пишет... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T14:30+0300
2026-08-25T14:30+0300
мировая экономика
общество
украина
запад
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Переданные Западом Украине танки практически не используются ВСУ, они стоят в укрытиях и покрываются паутиной, так как не могут противостоять дронам, пишет газета New York Times. "Когда-то самые востребованные Украиной западные вооружения, танки теперь по большей части простаивают, укрытые в лесах и собирающие паутину", - говорится в сообщении издания. В статье речь идет о 33-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, которая, как напоминает газета, была сформирована отчасти для того, чтобы получить западные танки. Отмечается, что танки мало что могут противопоставить недорогим дронам, которые на данный момент доминируют на поле боя на Украине. Танковый батальон 33-й бригады перестал получать боевые задания, уточняет New York Times. Теперь, по словам одного из украинских военных, танки можно применять только в ненастную погоду, поскольку она усложняет использование БПЛА. В ноябре газета Mundo сообщала, что большая часть бронетехники ВСУ уничтожена, а та, что осталась, не используется из-за уязвимости на поле боя, бывшие танковые экипажи задействуются в качестве пехоты.
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мировая экономика, общество , украина, запад, всу, new york times
Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, ЗАПАД, ВСУ, New York Times
14:30 25.08.2026
 
Переданные Западом ВСУ танки простаивают в укрытиях, пишет NYT

NYT: переданные Западом ВСУ танки покрываются паутиной и не могут противостоять БПЛА

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТанк Т-64, брошенный Вооруженными силами Украины в Херсонской области
Танк Т-64, брошенный Вооруженными силами Украины в Херсонской области - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2026
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Переданные Западом Украине танки практически не используются ВСУ, они стоят в укрытиях и покрываются паутиной, так как не могут противостоять дронам, пишет газета New York Times.
"Когда-то самые востребованные Украиной западные вооружения, танки теперь по большей части простаивают, укрытые в лесах и собирающие паутину", - говорится в сообщении издания.
В статье речь идет о 33-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, которая, как напоминает газета, была сформирована отчасти для того, чтобы получить западные танки.
Отмечается, что танки мало что могут противопоставить недорогим дронам, которые на данный момент доминируют на поле боя на Украине. Танковый батальон 33-й бригады перестал получать боевые задания, уточняет New York Times.
Теперь, по словам одного из украинских военных, танки можно применять только в ненастную погоду, поскольку она усложняет использование БПЛА.
В ноябре газета Mundo сообщала, что большая часть бронетехники ВСУ уничтожена, а та, что осталась, не используется из-за уязвимости на поле боя, бывшие танковые экипажи задействуются в качестве пехоты.
 
Мировая экономикаОбществоУКРАИНАЗАПАДВСУNew York Times
 
 
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