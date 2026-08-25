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Эмоции накрыли рынок - 25.08.2026, ПРАЙМ
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Эмоции накрыли рынок
Эмоции накрыли рынок - 25.08.2026, ПРАЙМ
Эмоции накрыли рынок
Индекс Мосбиржи после тяжелых выходных в понедельник упал на 3%, а в моменте провал достигал 4%, и бенчмарк был у 2050 п. Фактор эмоциональных распродаж — атака | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T09:51+0300
2026-08-25T09:51+0300
рынок
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торги
михаил зельцер
мосбиржа
афк "система"
м.видео
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи после тяжелых выходных в понедельник упал на 3%, а в моменте провал достигал 4%, и бенчмарк был у 2050 п. Фактор эмоциональных распродаж — атака на торговую логистику. На фоне расширения геополитической риск-премии спрос на акции и ОФЗ падает, а на защитные валюты — растет. Трендовая опора в индексе на 2100 пункта снова потеряна, а вернуть ее могут лишь обнадеживающие новости с внешнего контура.Слабее рынка — акции маркетплейса Озон (-24%). Курс отвесно рухнул на минимумы лета 2023 года, в моменте было у 2112 рублей. Случилась паника на бирже на фоне неопределенности из-за уничтожения инфраструктуры. Вчера в моменте сильно перелили, и уже сегодня идет отскок, но продажи могут вернуться в любой момент. За бумагами ритейлера сильно падали акции его материнской компании — АФК Система (-13%), и дочки холдинга, Сегежи (-10%).Сильнее рынка оказались акции М.Видео (+3%) на фоне технических проблем у маркетплейсов, префы Сургутнефтегаза (+1%) на фоне возобновления роста курсов инвалют и бумаги бывшей ЮГК (символический плюс), где поддержка исходит от предстоящей оферты акций дороже рынка на 5%.Рубль снова падает, курсы инвалют после недельной коррекции на 3% опять растут. Доллар вернулся выше 83, евро уже за 97, юань быстро подскочил к 12,5. Налоговый период завершится в ближайшие дни, и у рубля окажется еще меньше поддержек. В начале осени курсы инвалют могут направиться к летним пикам — 85 за доллар, к 99 по евро и юань на 12,7.Автор: Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
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5
4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, мнения аналитиков, торги, михаил зельцер, мосбиржа, афк "система", м.видео
Рынок, Мнения аналитиков, Торги, Михаил Зельцер, Мосбиржа, АФК "Система", М.Видео
09:51 25.08.2026
 
Эмоции накрыли рынок

Эксперт Зельцер: индекс Мосбиржи обвалился на 3% из-за атак на Озон, рубль снова слабеет

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи после тяжелых выходных в понедельник упал на 3%, а в моменте провал достигал 4%, и бенчмарк был у 2050 п. Фактор эмоциональных распродаж — атака на торговую логистику. На фоне расширения геополитической риск-премии спрос на акции и ОФЗ падает, а на защитные валюты — растет. Трендовая опора в индексе на 2100 пункта снова потеряна, а вернуть ее могут лишь обнадеживающие новости с внешнего контура.
Слабее рынка — акции маркетплейса Озон (-24%). Курс отвесно рухнул на минимумы лета 2023 года, в моменте было у 2112 рублей. Случилась паника на бирже на фоне неопределенности из-за уничтожения инфраструктуры. Вчера в моменте сильно перелили, и уже сегодня идет отскок, но продажи могут вернуться в любой момент. За бумагами ритейлера сильно падали акции его материнской компании — АФК Система (-13%), и дочки холдинга, Сегежи (-10%).
Сильнее рынка оказались акции М.Видео (+3%) на фоне технических проблем у маркетплейсов, префы Сургутнефтегаза (+1%) на фоне возобновления роста курсов инвалют и бумаги бывшей ЮГК (символический плюс), где поддержка исходит от предстоящей оферты акций дороже рынка на 5%.
Рубль снова падает, курсы инвалют после недельной коррекции на 3% опять растут. Доллар вернулся выше 83, евро уже за 97, юань быстро подскочил к 12,5. Налоговый период завершится в ближайшие дни, и у рубля окажется еще меньше поддержек. В начале осени курсы инвалют могут направиться к летним пикам — 85 за доллар, к 99 по евро и юань на 12,7.
Автор: Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"

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