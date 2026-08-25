Рынок снова под давлением

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. В понедельник на российский рынок акций оказывали давление геополитика и корпоративные риски. По итогам основной торговой сессии индекс МосБиржи упал на 2,99% до 2071,20 пункта, индекс РТС на фоне ослабления рубля опустился на 3,41% до 783,40 пункта. Индекс гособлигаций RGBI снизился на 0,66% до 113,13 пункта, что говорит о сохранении напряженности и в долговом сегменте. Курс доллара США вырос на 1,37% до 84,16 рубля, евро — на 1,24% до 98,10 рубля, юань подорожал на 1,39% до 12,51 рубля. Котировки нефти марки Brent скорректировались вниз до 92,33 доллара за баррель, при этом оставаясь вблизи многомесячных максимумов. Котировки золота прибавили 0,46%, достигнув 4644,30 доллара за унцию, подтверждая спрос на защитные активы.Главным поводом для распродаж стали атаки на логистические центры "Озона" в нескольких российских регионах. Это негативно отразилось не только на котировках акций самой компании, но и усилило общую геополитическую премию за риск: инвесторы опасаются, что подобные инциденты могут повториться с другими крупными инфраструктурными объектами. Дополнительное давление оказало отсутствие прогресса в переговорном процессе по Украине: визит американских переговорщиков откладывается, а риторика сторон остается жесткой.Рубль ослаб, несмотря на приближение пика налоговых выплат 28 августа. По оценкам, экспортеры пока не вышли на рынок с достаточным объемом продаж валютной выручки, а геополитическая неопределенность стимулирует спрос на валюту как защитный актив. В то же время банковский сектор демонстрирует устойчивость: чистая прибыль российских банков в июле выросла на 18% к июню (443 миллиарда рублей), что снижает риски для финансовой стабильности.Котировки акций АФК "Система", владеющей 31,8% акций "Озона", закономерно снизились в понедельник. Дополнительным риском являются возможные проблемы с залоговым обеспечением по кредитам, выданным под акции "Озона". Мы полагаем, что дисконт в акциях "Системы" к стоимости ее активов может расшириться, если операционные проблемы "Озона" затянутся. Держателям бумаг стоит быть готовыми к повышенной волатильности.Индекс МосБиржи закрылся ниже важного уровня 2100 пунктов, и теперь ближайшая поддержка находится в районе 2050 пунктов, далее — психологическая отметка 2000 пунктов. Сопротивление расположено на 2100–2120 пунктов. Мы полагаем, что без улучшения геополитического фона рынок продолжит дрейфовать в нижней части диапазона 2000–2100 пунктов.Сегодня результаты по МСФО за первое полугодие 2026 года представят МТС и "Озон Фармацевтика". Также состоится заседание совета директоров ГМК "Норникель", на котором будет рассмотрена выплата дивидендов за первое полугодие текущего года.Автор: Егор Зиновьев, аналитик "Цифра брокер"
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. В понедельник на российский рынок акций оказывали давление геополитика и корпоративные риски. По итогам основной торговой сессии индекс МосБиржи упал на 2,99% до 2071,20 пункта, индекс РТС на фоне ослабления рубля опустился на 3,41% до 783,40 пункта. Индекс гособлигаций RGBI снизился на 0,66% до 113,13 пункта, что говорит о сохранении напряженности и в долговом сегменте. Курс доллара США вырос на 1,37% до 84,16 рубля, евро — на 1,24% до 98,10 рубля, юань подорожал на 1,39% до 12,51 рубля. Котировки нефти марки Brent скорректировались вниз до 92,33 доллара за баррель, при этом оставаясь вблизи многомесячных максимумов. Котировки золота прибавили 0,46%, достигнув 4644,30 доллара за унцию, подтверждая спрос на защитные активы.
Главным поводом для распродаж стали атаки на логистические центры "Озона" в нескольких российских регионах. Это негативно отразилось не только на котировках акций самой компании, но и усилило общую геополитическую премию за риск: инвесторы опасаются, что подобные инциденты могут повториться с другими крупными инфраструктурными объектами. Дополнительное давление оказало отсутствие прогресса в переговорном процессе по Украине: визит американских переговорщиков откладывается, а риторика сторон остается жесткой.
Рубль ослаб, несмотря на приближение пика налоговых выплат 28 августа. По оценкам, экспортеры пока не вышли на рынок с достаточным объемом продаж валютной выручки, а геополитическая неопределенность стимулирует спрос на валюту как защитный актив. В то же время банковский сектор демонстрирует устойчивость: чистая прибыль российских банков в июле выросла на 18% к июню (443 миллиарда рублей), что снижает риски для финансовой стабильности.
Котировки акций АФК "Система", владеющей 31,8% акций "Озона", закономерно снизились в понедельник. Дополнительным риском являются возможные проблемы с залоговым обеспечением по кредитам, выданным под акции "Озона". Мы полагаем, что дисконт в акциях "Системы" к стоимости ее активов может расшириться, если операционные проблемы "Озона" затянутся. Держателям бумаг стоит быть готовыми к повышенной волатильности.
Индекс МосБиржи закрылся ниже важного уровня 2100 пунктов, и теперь ближайшая поддержка находится в районе 2050 пунктов, далее — психологическая отметка 2000 пунктов. Сопротивление расположено на 2100–2120 пунктов. Мы полагаем, что без улучшения геополитического фона рынок продолжит дрейфовать в нижней части диапазона 2000–2100 пунктов.
Сегодня результаты по МСФО за первое полугодие 2026 года представят МТС и "Озон Фармацевтика". Также состоится заседание совета директоров ГМК "Норникель", на котором будет рассмотрена выплата дивидендов за первое полугодие текущего года.
Автор: Егор Зиновьев, аналитик "Цифра брокер"
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