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EGA восстановила 25% производства алюминия на заводе в Абу-Даби
EGA восстановила 25% производства алюминия на заводе в Абу-Даби - 26.08.2026, ПРАЙМ
EGA восстановила 25% производства алюминия на заводе в Абу-Даби
Компания Emirates Global Aluminum (EGA) восстановила 25% производства алюминия на заводе "Ат-Тавила" в Абу-Даби, подвергшегося удару ракетами и беспилотниками в | 26.08.2026, ПРАЙМ
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ДУБАЙ, 26 авг - ПРАЙМ. Компания Emirates Global Aluminum (EGA) восстановила 25% производства алюминия на заводе "Ат-Тавила" в Абу-Даби, подвергшегося удару ракетами и беспилотниками в конце марта этого года, сообщается в пресс-релизе компании. "Компания Emirates Global Aluminium, крупнейшая промышленная компания в ОАЭ за пределами нефтегазовой отрасли, сегодня объявила о перезапуске 25% ячеек на заводе по выплавке алюминия "Ат-Тавила", - сообщается в пресс-релизе. В конце марта власти Абу-Даби сообщили, что алюминиевый завод "Ат-Тавила" серьезно пострадал в результате удара баллистическими ракетами и беспилотниками из Ирана по специальной экономической зоне KEZAD в Абу-Даби, шесть человек получили ранения. Согласно пресс-релизу, над восстановлением завода в настоящее время работает около тысячи человек. Выход на полную производственную мощность ожидается в первом квартале 2027 года.
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промышленность, бизнес, абу-даби, оаэ, иран
Промышленность, Бизнес, Абу-Даби, ОАЭ, ИРАН
EGA восстановила 25% производства алюминия на заводе в Абу-Даби
Emirates Global Aluminum восстановила 25% производства алюминия на заводе в Абу-Даби
ДУБАЙ, 26 авг - ПРАЙМ. Компания Emirates Global Aluminum (EGA) восстановила 25% производства алюминия на заводе "Ат-Тавила" в Абу-Даби, подвергшегося удару ракетами и беспилотниками в конце марта этого года, сообщается в пресс-релизе компании.
"Компания Emirates Global Aluminium, крупнейшая промышленная компания в ОАЭ за пределами нефтегазовой отрасли, сегодня объявила о перезапуске 25% ячеек на заводе по выплавке алюминия "Ат-Тавила", - сообщается в пресс-релизе.
В конце марта власти Абу-Даби сообщили, что алюминиевый завод "Ат-Тавила" серьезно пострадал в результате удара баллистическими ракетами и беспилотниками из Ирана по специальной экономической зоне KEZAD в Абу-Даби, шесть человек получили ранения.
Согласно пресс-релизу, над восстановлением завода в настоящее время работает около тысячи человек. Выход на полную производственную мощность ожидается в первом квартале 2027 года.