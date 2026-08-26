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Аэропорт в Венесуэле возобновит работу после землетрясений - 26.08.2026, ПРАЙМ
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Аэропорт в Венесуэле возобновит работу после землетрясений
Аэропорт в Венесуэле возобновит работу после землетрясений - 26.08.2026, ПРАЙМ
Аэропорт в Венесуэле возобновит работу после землетрясений
Международный аэропорт имени Симона Боливара в Майкетии, обслуживающий Каракас, сообщил, что с 1 сентября возобновит работу с использованием временных... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T02:11+0300
2026-08-26T02:11+0300
бизнес
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МЕХИКО, 26 авг - ПРАЙМ. Международный аэропорт имени Симона Боливара в Майкетии, обслуживающий Каракас, сообщил, что с 1 сентября возобновит работу с использованием временных терминалов для внутренних и международных рейсов после повреждений, полученных в результате землетрясений 24 июня. "Начиная со вторника, 1 сентября 2026 года, официально начнутся операции во временных терминалах, предназначенных как для внутренних, так и для международных рейсов", - говорится в сообщении в блоге Международного аэропорта Майкетии (IAIM) в соцсети X. В аэропорту уточнили, что возобновление работы станет возможным после проводимой сейчас реконструкции. Пассажирам рекомендовали напрямую обращаться к соответствующим авиакомпаниям для уточнения изменений и подтверждения переноса их рейсов во временные терминалы. Ранее президент Ассоциации туристических агентств Венесуэлы (Avavit) Вики Эррера сообщала РИА Новости, что с 24 августа в Майкетии планировалось начать обслуживание восьми рейсов в день. Пассажиров должны были принимать в четырех временных шатрах, установленных на парковках аэропорта. По ее словам, инфраструктура рассчитана на 400–500 человек. После землетрясений международный аэропорт Майкетии был закрыт для обычных пассажирских перевозок. Большинство международных рейсов были перенаправлены в аэропорты Валенсии, Барселоны, Баркисимето, Маракайбо и Порламара. С 5 августа Майкетия возобновила обслуживание грузовой авиации. Двадцать четвертого июня Венесуэлу потрясли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, произошедшие с интервалом в 39 секунд. Стихийное бедствие нанесло значительный ущерб жилой и транспортной инфраструктуре страны.
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бизнес, венесуэла
Бизнес, ВЕНЕСУЭЛА
02:11 26.08.2026
 
Аэропорт в Венесуэле возобновит работу после землетрясений

Аэропорт в Майкетии возобновит работу с использованием временных терминалов с 1 сентября

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МЕХИКО, 26 авг - ПРАЙМ. Международный аэропорт имени Симона Боливара в Майкетии, обслуживающий Каракас, сообщил, что с 1 сентября возобновит работу с использованием временных терминалов для внутренних и международных рейсов после повреждений, полученных в результате землетрясений 24 июня.
"Начиная со вторника, 1 сентября 2026 года, официально начнутся операции во временных терминалах, предназначенных как для внутренних, так и для международных рейсов", - говорится в сообщении в блоге Международного аэропорта Майкетии (IAIM) в соцсети X.
В аэропорту уточнили, что возобновление работы станет возможным после проводимой сейчас реконструкции.
Пассажирам рекомендовали напрямую обращаться к соответствующим авиакомпаниям для уточнения изменений и подтверждения переноса их рейсов во временные терминалы.
Ранее президент Ассоциации туристических агентств Венесуэлы (Avavit) Вики Эррера сообщала РИА Новости, что с 24 августа в Майкетии планировалось начать обслуживание восьми рейсов в день. Пассажиров должны были принимать в четырех временных шатрах, установленных на парковках аэропорта. По ее словам, инфраструктура рассчитана на 400–500 человек.
После землетрясений международный аэропорт Майкетии был закрыт для обычных пассажирских перевозок. Большинство международных рейсов были перенаправлены в аэропорты Валенсии, Барселоны, Баркисимето, Маракайбо и Порламара. С 5 августа Майкетия возобновила обслуживание грузовой авиации.
Двадцать четвертого июня Венесуэлу потрясли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, произошедшие с интервалом в 39 секунд. Стихийное бедствие нанесло значительный ущерб жилой и транспортной инфраструктуре страны.
 
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