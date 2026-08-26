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АЭС "Пакш" вернулась к выработке полной мощности - 26.08.2026, ПРАЙМ
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АЭС "Пакш" вернулась к выработке полной мощности
АЭС "Пакш" вернулась к выработке полной мощности - 26.08.2026, ПРАЙМ
АЭС "Пакш" вернулась к выработке полной мощности
АЭС "Пакш" вернулась к выработке полной мощности после временной остановки нескольких турбин из-за рекордно низкого уровня Дуная, вызванного засухой, заявил... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T22:00+0300
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БУДАПЕШТ, 26 авг - ПРАЙМ. АЭС "Пакш" вернулась к выработке полной мощности после временной остановки нескольких турбин из-за рекордно низкого уровня Дуная, вызванного засухой, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. "АЭС "Пакш" сейчас достигла максимальной выработки. Все четыре реактора и восемь турбин работают без перебоев", - написал Мадьяр в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская). По его словам, строительство плотины на Дунае вблизи АЭС идет с опережением графика. Мадьяр 12 августа заявил, что правительство приняло решение построить плотину у АЭС "Пакш" и затопить две баржи, чтобы поднять уровень воды в Дунае.
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россия, венгрия, аэс "пакш", facebook
РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, АЭС "Пакш", Facebook
22:00 26.08.2026
 
АЭС "Пакш" вернулась к выработке полной мощности

Премьер Венгрии Мадьяр: АЭС "Пакш" вернулась к выработке полной мощности

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БУДАПЕШТ, 26 авг - ПРАЙМ. АЭС "Пакш" вернулась к выработке полной мощности после временной остановки нескольких турбин из-за рекордно низкого уровня Дуная, вызванного засухой, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.
"АЭС "Пакш" сейчас достигла максимальной выработки. Все четыре реактора и восемь турбин работают без перебоев", - написал Мадьяр в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
По его словам, строительство плотины на Дунае вблизи АЭС идет с опережением графика.
Мадьяр 12 августа заявил, что правительство приняло решение построить плотину у АЭС "Пакш" и затопить две баржи, чтобы поднять уровень воды в Дунае.
 
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