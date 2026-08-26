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Алиханов предложил расширить нацрежим в закупках на работы и услуги
Алиханов предложил расширить нацрежим в закупках на работы и услуги - 26.08.2026, ПРАЙМ
Алиханов предложил расширить нацрежим в закупках на работы и услуги
Глава Минпромторга Антон Алиханов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным предложил расширить национальный режим в закупках на работы и услуги... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T14:25+0300
2026-08-26T14:25+0300
2026-08-26T14:31+0300
россия
антон алиханов
владимир путин
минпромторг
минфин
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Глава Минпромторга Антон Алиханов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным предложил расширить национальный режим в закупках на работы и услуги для дозагрузки профицитных мощностей предприятий. "При этом у нас сейчас в ряде отраслей сформировались профицитные мощности. И чтобы их дозагрузить, у нас есть целый ряд обращений на этот счет. Мы предлагаем распространить национальный режим в государственных закупках и закупок госкомпаний не только на конечные товары.., но и на работы и услуги", - сказал министр. Алиханов добавил, что подобный вопрос обсуждается с Минфином и Минэкономразвития. Национальный режим - режим регулирования закупки товаров, работ и услуг иностранного производства, направленный на поддержку российских производителей и защиту внутреннего рынка страны.
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россия, антон алиханов, владимир путин, минпромторг, минфин
РОССИЯ, Антон Алиханов, Владимир Путин, Минпромторг, Минфин
Алиханов предложил расширить нацрежим в закупках на работы и услуги
Глава Минпромторга Алиханов предложил расширить нацрежим в закупках на работы и услуги
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Глава Минпромторга Антон Алиханов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным предложил расширить национальный режим в закупках на работы и услуги для дозагрузки профицитных мощностей предприятий.
"При этом у нас сейчас в ряде отраслей сформировались профицитные мощности. И чтобы их дозагрузить, у нас есть целый ряд обращений на этот счет. Мы предлагаем распространить национальный режим в государственных закупках и закупок госкомпаний не только на конечные товары.., но и на работы и услуги", - сказал министр.
Алиханов
добавил, что подобный вопрос обсуждается с Минфином
и Минэкономразвития.
Национальный режим - режим регулирования закупки товаров, работ и услуг иностранного производства, направленный на поддержку российских производителей и защиту внутреннего рынка страны.