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Алиханов предложил расширить нацрежим в закупках на работы и услуги

Алиханов предложил расширить нацрежим в закупках на работы и услуги - 26.08.2026, ПРАЙМ

Алиханов предложил расширить нацрежим в закупках на работы и услуги

Глава Минпромторга Антон Алиханов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным предложил расширить национальный режим в закупках на работы и услуги... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T14:25+0300

2026-08-26T14:25+0300

2026-08-26T14:31+0300

россия

антон алиханов

владимир путин

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минфин

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Глава Минпромторга Антон Алиханов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным предложил расширить национальный режим в закупках на работы и услуги для дозагрузки профицитных мощностей предприятий. "При этом у нас сейчас в ряде отраслей сформировались профицитные мощности. И чтобы их дозагрузить, у нас есть целый ряд обращений на этот счет. Мы предлагаем распространить национальный режим в государственных закупках и закупок госкомпаний не только на конечные товары.., но и на работы и услуги", - сказал министр. Алиханов добавил, что подобный вопрос обсуждается с Минфином и Минэкономразвития. Национальный режим - режим регулирования закупки товаров, работ и услуг иностранного производства, направленный на поддержку российских производителей и защиту внутреннего рынка страны.

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россия, антон алиханов, владимир путин, минпромторг, минфин