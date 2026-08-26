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США продлили лицензию на импорт отдельных категорий алмазов из России - 26.08.2026, ПРАЙМ
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США продлили лицензию на импорт отдельных категорий алмазов из России
США продлили лицензию на импорт отдельных категорий алмазов из России - 26.08.2026, ПРАЙМ
США продлили лицензию на импорт отдельных категорий алмазов из России
США до 1 сентября 2027 года продлили разрешение на операции по импорту на американскую территорию отдельных категорий алмазов из России, говорится в... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T17:51+0300
2026-08-26T17:51+0300
бизнес
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сша
алмазы
импорт
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ВАШИНГТОН, 26 авг - ПРАЙМ. США до 1 сентября 2027 года продлили разрешение на операции по импорту на американскую территорию отдельных категорий алмазов из России, говорится в опубликованной лицензии американского министерства финансов. "Все операции, запрещенные определением от 8 февраля 2024 года, в соответствии с разделом 1(a)(i)(B) исполнительного указа 14068 ("Запреты, связанные с импортом определенных категорий алмазов"), которые являются обычными и необходимыми для импорта в США, включая импорт для допуска в зону внешней торговли, расположенную в США, следующих категорий алмазов, разрешены до 00.01 по восточному летнему времени 1 сентября 2027 года", - говорится в тексте документа. Разрешенные к ввозу алмазы российского происхождения массой в карат и более должны были находиться за пределами РФ начиная с первого марта 2024 года. Российские алмазы массой в 0,5 карата и более должны были находиться за пределами РФ с первого сентября 2024 года.
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бизнес, россия, сша, алмазы, импорт
Бизнес, РОССИЯ, США, алмазы, импорт
17:51 26.08.2026
 
США продлили лицензию на импорт отдельных категорий алмазов из России

США до 1 сентября 2027 года продлили лицензию на импорт отдельных категорий алмазов из РФ

© РИА Новости . Александр Уткин | Перейти в медиабанкРабота предприятий горнорудной корпорации "АЛРОСА"
Работа предприятий горнорудной корпорации АЛРОСА - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости . Александр Уткин
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ВАШИНГТОН, 26 авг - ПРАЙМ. США до 1 сентября 2027 года продлили разрешение на операции по импорту на американскую территорию отдельных категорий алмазов из России, говорится в опубликованной лицензии американского министерства финансов.
"Все операции, запрещенные определением от 8 февраля 2024 года, в соответствии с разделом 1(a)(i)(B) исполнительного указа 14068 ("Запреты, связанные с импортом определенных категорий алмазов"), которые являются обычными и необходимыми для импорта в США, включая импорт для допуска в зону внешней торговли, расположенную в США, следующих категорий алмазов, разрешены до 00.01 по восточному летнему времени 1 сентября 2027 года", - говорится в тексте документа.
Разрешенные к ввозу алмазы российского происхождения массой в карат и более должны были находиться за пределами РФ начиная с первого марта 2024 года. Российские алмазы массой в 0,5 карата и более должны были находиться за пределами РФ с первого сентября 2024 года.
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